Özlem Türkad

Olmaz Olsun Bomboştu uzun zamandır kalbim Düşlerim, evim, buz gibi ellerim Seni buldu karanlıkta Yalnızdım, sen de yalnızdın aslında Güzeldi olduğu gibi olduğu yerde Ama olduğu gibi görünecek cesur adam nerde Allahın cezası birkaç hafta süre Alışmadan aman abi yakınlaşmadan şu mesele Aşıksan korkuyorsan kayıp Sevipte susuyorsan ayıp, yazık Daha gerçek ne var hayatta Hem ne var korkup kaçacak bunda Biter tabi istersen yeter Çeker gidersin, ayrı Ama bil başarırım, sen olmasanda Yaşatırım ben bu aşkı Dağları deldim, tek başıma Çölleri aştım, bir tek ben Erleri yendim, kız başıma Sende yıkılmam Dağları deldim, tek başıma Çölleri aştım, bir tek ben Erleri yendim, kız başıma Sende yıkılmam Görgülü bilgili olsun, zengin olsun diye Hiç işim olmaz benim keyfim yerinde Magazin malı, güllü dallımotorlar gibi (hahaha) Koca aramıyorum ki oğlum ben Bu şarkılar niye? Aşk, için aşk Bende sapına kadar var o ayrı Ama bil kesip atamam, sen olmasanda Unutamam ben bu aşkı Dağları deldim, tek başıma Çölleri aştım, bir tek ben Erleri yendim, kız başıma Sende yıkılmam Dağları deldim, tek başıma Çölleri aştım, bir tek ben Erleri yendim, kız başıma Sende yıkılmam Dağları deldim, tek başıma Çölleri aştım, bir tek ben Erleri yendim, kız başıma Sende yıkılmam Dağları deldim, tek başıma Çölleri aştım, bir tek ben Erleri yendim, kız başıma Sende yıkılmam

Geçmişin Kanatları Laylara Laylara Laylara Lay Lay Laylara Laylara Laylara Lay Lay Geldik gidiyoruz karmakarışık yollarda Hüzünden mutluluktan dem alarak ** Yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına Özlemişiz ne var ne yoksa hep bir devri ** Güç almışız dünden Bugün yürürken yollarda Aslında hepimiz bir gün geçmişiz Laylara Laylara Laylara Lay Lay Laylara Laylara Laylara Lay Lay

Istanbul Sabahları Bu sabah İstanbul çok sisliydi Hava kirliydi trafik berbat İnsanlar niye mutsuzdu Suratlar asık sinirler sakat ** Vapurlar kalkıyor bir bir Koşuyor herkes yetişen rahat Dalgalar çıldırmış yine Deniz huzursuz o bile tuhaf ** Sende mi hep böylesin İstanbul sabahlarında Ben yokken yanında ah Sende mi mutsuzsun sabahlarında ** Ben niye çok mutluyum İstanbul sabahlarında Sen yoksun yanımda Ah yine de aklımdasın nasıl olsa ** Bu sabah İstanbul çok sessizdi Bir adam gördüm Elinde bileti vapurda O kadın siyah giymiş yeri hep belli ** Ben sensiz İstanbul senli Kıskandığın Şehri ararsın belki Uykusuz bakan gözlerin İstanbul gibi yorgun, ümitli

Yeter Ki La-la-la-la-la-la-la ** Olsun olmasın yanımda ne fark eder Sevsin gerisi vız gelir Her gün yeniden başlamak yok mu ya Bu bana ayrılıkdan da zor gelir Her gün yeniden başlamak yok mu ya ** Bu bana ayrılıkdan da zor gelir Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin Yeter ki kötü sözle incitmesin Yeter ki sözleri bekletmesin ** Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin Yeter ki kötü sözle incitmesin Yeter ki sözleri bekletmesin Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin ** La-la-la-la-la-la-la ** Gelsin gelmesin yanıma ne fark eder Sevsin gerisi vız gelir Her gün boşuna beklemek yok mu ya Bu bana ayrılıktan da zor gelir ** Her gün boşuna beklemek yok mu ya Bu bana ayrılıktan da zor gelir Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin Yeter ki kötü sözle incitmesin ** Yeter ki sözleri bekletmesin Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin Yeter ki kötü sözle incitmesin ** Yeter ki sözleri bekletmesin Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin

Çocuk Gözler Sessiz durur önümde resmin Bakar bana gözlerin Işık arar gecede resmin Umut verir gözlerin *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam *** İşte resmin önümde sessiz sessiz Resmin duruyor Renksiz geçen geceye Sensiz resmin renkler veriyor *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam

Şu Dereler Şu Düzler Şu dereler şu düzler amman amman amman Kem küm dökülen sözler Bom bili bili bili bom bom *** Gine mi sürmelendi amman amman amman Ocak söndüren gözler Bom bili bili bili bom bom *** Sivas'tan aldım bakır amman amman amman Yosmam gözlerin çakır Bom bili bili bili bom bom ** O çakır gözlerine amman amman amman Kurban olsun bu fakir Bom bili bili bili bom bom ** Şu derenin bükleri amman amman amman Ötüşür keklikleri Bom bili bili bili bom bom ** Hiç aklımdan çıkmıyor amman amman amman Yarimin dedikleri Bom bili bili bili bom bom **

Sen Aslı'dan da Güzelsin Güzel sana bir sözüm var Beni bir yol dinler misin? Beni çölden çöle sürdün Sen Leyla'dan da güzelsin Aşık oldum için için Beklerim, yar gelmez, niçin? Kerem yandı Aslı için Sen Aslı'dan da güzelsin Sana aşık olup geldim Sen aşk nedir bilmez misin? Ferhat gibi dağlar deldim Sen Şirin'den de güzelsin Aşık oldum için için Beklerim, yar gelmez, niçin? Kerem yandı Aslı için Sen Aslı'dan da güzelsin Ozan oldum, sevgim sonsuz Yüreğimde bir heyecan Sazım bile suskun sensiz Gel, kaçma, gel bana ceylan Aşık oldum için için Beklerim, yar gelmez, niçin? Kerem yandı Aslı için Sen Aslı'dan da güzelsin

Dönemezsin Sen Neredesin sen, kiminlesin sen? Beni böyle bırakıpta gidemezsin sen. Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım. Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin Seni nasıl, seni nasıl özledim. Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Neredesin sen of kiminlesin sen? Gelemezsin, dönemezsin sen Kabahatın çoğu sende dönemezsin sen. Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım. Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin Seni nasıl, seni nasıl özledim. Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Neredesin sen of kiminlesin sen?