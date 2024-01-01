Özlem Türkad

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Bomboştu uzun zamandır kalbim
Düşlerim, evim, buz gibi ellerim
Seni buldu karanlıkta
Yalnızdım, sen de yalnızdın aslında
Güzeldi olduğu gibi olduğu yerde
Ama olduğu gibi görünecek cesur adam nerde
Allahın cezası birkaç hafta süre
Alışmadan aman abi yakınlaşmadan şu mesele
Aşıksan korkuyorsan kayıp
Sevipte susuyorsan ayıp, yazık
Daha gerçek ne var hayatta
Hem ne var korkup kaçacak bunda
Biter tabi istersen yeter
Çeker gidersin, ayrı
Ama bil başarırım, sen olmasanda
Yaşatırım ben bu aşkı
Dağları deldim, tek başıma
Çölleri aştım, bir tek ben
Erleri yendim, kız başıma
Sende yıkılmam
Dağları deldim, tek başıma
Çölleri aştım, bir tek ben
Erleri yendim, kız başıma
Sende yıkılmam
Görgülü bilgili olsun, zengin olsun diye
Hiç işim olmaz benim keyfim yerinde
Magazin malı, güllü dallımotorlar gibi (hahaha)
Koca aramıyorum ki oğlum ben
Bu şarkılar niye?
Aşk, için aşk
Bende sapına kadar var o ayrı
Ama bil kesip atamam, sen olmasanda
Unutamam ben bu aşkı
Dağları deldim, tek başıma
Çölleri aştım, bir tek ben
Erleri yendim, kız başıma
Sende yıkılmam
Dağları deldim, tek başıma
Çölleri aştım, bir tek ben
Erleri yendim, kız başıma
Sende yıkılmam
Dağları deldim, tek başıma
Çölleri aştım, bir tek ben
Erleri yendim, kız başıma
Sende yıkılmam
Dağları deldim, tek başıma
Çölleri aştım, bir tek ben
Erleri yendim, kız başıma
Sende yıkılmam
-
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-
Laylara Laylara Laylara Lay Lay
Laylara Laylara Laylara Lay Lay
Geldik gidiyoruz karmakarışık yollarda
Hüzünden mutluluktan dem alarak
**
Yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda
Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya
Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına
Özlemişiz ne var ne yoksa hep bir devri
**
Güç almışız dünden
Bugün yürürken yollarda
Aslında hepimiz bir gün geçmişiz
Laylara Laylara Laylara Lay Lay
Laylara Laylara Laylara Lay Lay
-
Bu sabah İstanbul çok sisliydi
Hava kirliydi trafik berbat
İnsanlar niye mutsuzdu
Suratlar asık sinirler sakat
**
Vapurlar kalkıyor bir bir
Koşuyor herkes yetişen rahat
Dalgalar çıldırmış yine
Deniz huzursuz o bile tuhaf
**
Sende mi hep böylesin
İstanbul sabahlarında
Ben yokken yanında ah
Sende mi mutsuzsun sabahlarında
**
Ben niye çok mutluyum
İstanbul sabahlarında
Sen yoksun yanımda
Ah yine de aklımdasın nasıl olsa
**
Bu sabah İstanbul çok sessizdi
Bir adam gördüm
Elinde bileti vapurda
O kadın siyah giymiş yeri hep belli
**
Ben sensiz İstanbul senli
Kıskandığın Şehri ararsın belki
Uykusuz bakan gözlerin
İstanbul gibi yorgun, ümitli
-
La-la-la-la-la-la-la
**
Olsun olmasın yanımda ne fark eder
Sevsin gerisi vız gelir
Her gün yeniden başlamak yok mu ya
Bu bana ayrılıkdan da zor gelir
Her gün yeniden başlamak yok mu ya
**
Bu bana ayrılıkdan da zor gelir
Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin
Yeter ki kötü sözle incitmesin
Yeter ki sözleri bekletmesin
**
Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin
Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin
Yeter ki kötü sözle incitmesin
Yeter ki sözleri bekletmesin
Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin
**
La-la-la-la-la-la-la
**
Gelsin gelmesin yanıma ne fark eder
Sevsin gerisi vız gelir
Her gün boşuna beklemek yok mu ya
Bu bana ayrılıktan da zor gelir
**
Her gün boşuna beklemek yok mu ya
Bu bana ayrılıktan da zor gelir
Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin
Yeter ki kötü sözle incitmesin
**
Yeter ki sözleri bekletmesin
Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin
Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin
Yeter ki kötü sözle incitmesin
**
Yeter ki sözleri bekletmesin
Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin
-
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Sessiz durur önümde resmin
Bakar bana gözlerin
Işık arar gecede resmin
Umut verir gözlerin
***
O bakışın senin
Bayramlık gözlerinin
Çocuk gibi bakan
Güneş gibi yakan
Hep içimde saklasam
***
O bakışın senin
Bayramlık gözlerinin
Çocuk gibi bakan
Güneş gibi yakan
Hep içimde saklasam
***
İşte resmin önümde sessiz sessiz
Resmin duruyor
Renksiz geçen geceye
Sensiz resmin renkler veriyor
***
O bakışın senin
Bayramlık gözlerinin
Çocuk gibi bakan
Güneş gibi yakan
Hep içimde saklasam
***
O bakışın senin
Bayramlık gözlerinin
Çocuk gibi bakan
Güneş gibi yakan
Hep içimde saklasam
-
Şu dereler şu düzler amman amman amman
Kem küm dökülen sözler
Bom bili bili bili bom bom
***
Gine mi sürmelendi amman amman amman
Ocak söndüren gözler
Bom bili bili bili bom bom
***
Sivas'tan aldım bakır amman amman amman
Yosmam gözlerin çakır
Bom bili bili bili bom bom
**
O çakır gözlerine amman amman amman
Kurban olsun bu fakir
Bom bili bili bili bom bom
**
Şu derenin bükleri amman amman amman
Ötüşür keklikleri
Bom bili bili bili bom bom
**
Hiç aklımdan çıkmıyor amman amman amman
Yarimin dedikleri
Bom bili bili bili bom bom
**
-
Güzel sana bir sözüm var
Beni bir yol dinler misin?
Beni çölden çöle sürdün
Sen Leyla'dan da güzelsin
Aşık oldum için için
Beklerim, yar gelmez, niçin?
Kerem yandı Aslı için
Sen Aslı'dan da güzelsin
Sana aşık olup geldim
Sen aşk nedir bilmez misin?
Ferhat gibi dağlar deldim
Sen Şirin'den de güzelsin
Aşık oldum için için
Beklerim, yar gelmez, niçin?
Kerem yandı Aslı için
Sen Aslı'dan da güzelsin
Ozan oldum, sevgim sonsuz
Yüreğimde bir heyecan
Sazım bile suskun sensiz
Gel, kaçma, gel bana ceylan
Aşık oldum için için
Beklerim, yar gelmez, niçin?
Kerem yandı Aslı için
Sen Aslı'dan da güzelsin
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Neredesin sen, kiminlesin sen?
Beni böyle bırakıpta gidemezsin sen.
Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım.
Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin
Seni nasıl, seni nasıl özledim.
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Neredesin sen of kiminlesin sen?
Gelemezsin, dönemezsin sen
Kabahatın çoğu sende dönemezsin sen.
Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım.
Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin
Seni nasıl, seni nasıl özledim.
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Neredesin sen of kiminlesin sen?
-
-
Alıştım sana birtanem
Alıştım her gün gormeye
Bir nefes gibi muhtacım
Sevilmeye, sevmeye
***
Her sabah uyandığımda
Seni bulurdum yanımda
Yokluğun bir zehir gibi
Dolaşıyor kanımda
***
Alışmak sevmekten daha zor geliyor
Alışmak bir yara bağrımda kanıyor
Sen yoksun kollarim boslugu sarıyor
Alıştım birtanem, Alıştım sana
***
Alışmak sevmekten daha zor geliyor
Alışmak bir yara bağrımda kaniyor
Sen yoksun kollarım boslugu sariyor
Alıştım birtanem, Alıştım sana
***
Alıştım sana birtanem
Yokluğuna dayanamam
İnan sensiz kaderimle
Tek başıma savaşamam
***
Ben seninle var olmuşum
Ben seninle bir sarhoşum
Sen yanımda olmayınca
Gayesizim bomboşum
***
Alışmak sevmekten daha zor geliyor
Alışmak bir yara bağrımda kanıyor
Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor
Alıştım birtanem, Alıştım sana
Alışmak sevmekten daha zor geliyor
Alışmak bir yara bağrımda kanıyor
Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor
Alıştım birtanem, Alıştım sana
-