Dönemezsin Sen Şarkı Sözleri
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Özlem Uluğaşkun
Dönemezsin Sen
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Neredesin sen, kiminlesin sen
Beni böyle bırakıp da gidemezsin sen
Uydun eller sözüne beni öksüz bıraktın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın
Boş sözlere aldanıp gitmezsin sandım
***
Kimbilir ki nerdesin
Hangi yaban eldesin
Seni nasıl, seni nasıl özledim
***
Olamazsın başkasıyla
Yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla
Yapamazsın başkasıyla
***
Neredesin sen, aah
Kiminlesin sen
Neredesin sen, aah
***
Kiminlesin sen
***
Gelemezsin sen, dönemezsin sen
Kabahatin coğu sende, dönemezsin sen
Uydun eller sözüne beni öksüz bıraktın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın
Boş sözlere aldanıp gitmezsin sandım
***
Kimbilir ki nerdesin
Hangi yaban eldesin
Seni nasıl, seni nasıl özledim
***
Olamazsin başkasıyla
Yapamazsın başkasıyla
Olamazsin başkasıyla
Yapamazsın başkasıyla
***
Neredesin sen, oof
Kiminlesin sen
Neredesin sen, aah
Kiminlesin sen
***
Neredesin sen, aah
Kiminlesin sen
Neredesin sen, oof
Kiminlesin sen
***
Neredesin sen, aah
Kiminlesin sen
Neredesin sen, oof
Kiminlesin sen