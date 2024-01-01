Özlem Uluğaşkun

Neredesin sen, kiminlesin sen Beni böyle bırakıp da gidemezsin sen Uydun eller sözüne beni öksüz bıraktın Kimler aldattı seni, hangisine inandın Kimler aldattı seni, hangisine inandın Boş sözlere aldanıp gitmezsin sandım *** Kimbilir ki nerdesin Hangi yaban eldesin Seni nasıl, seni nasıl özledim *** Olamazsın başkasıyla Yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla Yapamazsın başkasıyla *** Neredesin sen, aah Kiminlesin sen Neredesin sen, aah *** Kiminlesin sen *** Gelemezsin sen, dönemezsin sen Kabahatin coğu sende, dönemezsin sen Uydun eller sözüne beni öksüz bıraktın Kimler aldattı seni, hangisine inandın Kimler aldattı seni, hangisine inandın Boş sözlere aldanıp gitmezsin sandım *** Kimbilir ki nerdesin Hangi yaban eldesin Seni nasıl, seni nasıl özledim *** Olamazsin başkasıyla Yapamazsın başkasıyla Olamazsin başkasıyla Yapamazsın başkasıyla *** Neredesin sen, oof Kiminlesin sen Neredesin sen, aah Kiminlesin sen *** Neredesin sen, aah Kiminlesin sen Neredesin sen, oof Kiminlesin sen *** Neredesin sen, aah Kiminlesin sen Neredesin sen, oof Kiminlesin sen