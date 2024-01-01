Aşk Tesadüfleri Sever Şarkı Sözleri
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Özlem Yüksek
Aşk Tesadüfleri Sever
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Çalıp gidersin kalbimi civanım
Biraz insaf eyle
Yana yana kavruldu yüreğim
Bu nasıl aşk böyle
Sen benimsin ben senin
El ne karışır
Gel civanım gel yanıma
Bizede bu yaraşır
Ah ile vah ile
Geçti ömrüm beyhude
Ah ile vah ile
Aşık oldum nafile
Sen benimsin ben senin
El ne karışır
Gel civanım gel yanıma
Bizede bu yaraşır
Düşünmeden söz söyleme sakın
Biraz insaf eyle
Derdini açma ama kırma canım
Gönlüm pek ince
Sen benimsin ben senin
El ne karışır
Gel civanım gel yanıma
Bizede bu yaraşır
Ah ile vah ile
Geçti ömrüm beyhude
Ah ile vah ile
Aşık oldum nafile
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Eğer seni kırdıysam
Darıl bana
Ama bir gün beni ararsan
Bak ruhuna
***
Birden gecem tutarsa
Güneşi çevir bana
Sevgilim bağışla
Biraz zor olsa da
***
Affet beni akşamüstü
Gölgem uzarken
Öğleden sonra affet
Ne zaman istersen
***
Affet beni gece vakti
Ay doğmuş süzülürken
Sabaha kalmadan affet
Tam ayrılık derken
***
Çünkü sen çölüme yağmur oldun
Sen geceme gündüz oldun
Sen canıma yoldaş oldun
Sen kışıma yorgan oldun
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Zamanın eli değdi bize
Çoktan değişti her şey
Aynı değiliz ikimiz de
Zaaflarına bir gece
Hatalarına bir nilüfer
Sevgisizliğine bir kalp verdim
***
Artık geri ver
Geri veremezsin aldıklarını
Artık geri ver
Geri verilmez hiçbir yanılgı
Yokluğuma emanet et
Sende benden kalanları
Her şeyi al
Bana beni geri ver
Bir şansım olsun
***
Başka yer, başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
Her şeyi al bir şansım olsun
Başka yer, başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
(Her şeyi al)
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