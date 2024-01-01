Özlem Yüksek

Civanım Çalıp gidersin kalbimi civanım Biraz insaf eyle Yana yana kavruldu yüreğim Bu nasıl aşk böyle Sen benimsin ben senin El ne karışır Gel civanım gel yanıma Bizede bu yaraşır Ah ile vah ile Geçti ömrüm beyhude Ah ile vah ile Aşık oldum nafile Sen benimsin ben senin El ne karışır Gel civanım gel yanıma Bizede bu yaraşır Düşünmeden söz söyleme sakın Biraz insaf eyle Derdini açma ama kırma canım Gönlüm pek ince Sen benimsin ben senin El ne karışır Gel civanım gel yanıma Bizede bu yaraşır Ah ile vah ile Geçti ömrüm beyhude Ah ile vah ile Aşık oldum nafile

Affet Eğer seni kırdıysam Darıl bana Ama bir gün beni ararsan Bak ruhuna *** Birden gecem tutarsa Güneşi çevir bana Sevgilim bağışla Biraz zor olsa da *** Affet beni akşamüstü Gölgem uzarken Öğleden sonra affet Ne zaman istersen *** Affet beni gece vakti Ay doğmuş süzülürken Sabaha kalmadan affet Tam ayrılık derken *** Çünkü sen çölüme yağmur oldun Sen geceme gündüz oldun Sen canıma yoldaş oldun Sen kışıma yorgan oldun