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7/24 Dinle Sihirbaz

Sihirbaz Şarkı Sözleri

Özlem Yüksek Sihirbaz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özlem Yüksek Sihirbaz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sihirbaz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özlem Yüksek

Özlem Yüksek

Sihirbaz

  • Gelde Yanma

  • Benim Gibi Sevgili Bulamazsın

  • Gözlerinde Bıraktım Aşkı

  • Aşk Geçiyormuş İstanbul'dan

  • Çekim Alanı

  • Ateş Ve Suyun Aşkı (Düet Fuat Güner)

  • Mutluyuz (Sevgilimi O Kadar Çok Seviyorum Ki)

  • Sihirbaz

  • Di'li Geçmiş

  • Bundan İbaret

  • Gurur Çiçekleri

  • Gözlerinde Bıraktım Aşkı (Club Vocal Mix)

  • Gözlerinde Bıraktım Aşkı (Retro Remix)

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