İlk Gözağrım Şarkı Sözleri
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Özlem Yüksek
İlk Gözağrım
-
Bilemezsin ne hasret var yüreğimde
Gözlerin dolar taşar düşününce
Ayrılık acısı güneşler gibi yakar
Senide kavurur gün gelince
Küllenir duygular bize aldırmadan
Acılar geçer farkına varmadan
Olur ya bir gün gelir anlarsın halimi
Ozaman dönersin soru sormadan
Biraz daha kalasın elin ellerimde
Kırılmış kanayan yüreğimde
Yalnızca duygular saklı bir yerde
Son hayal bu son sevdam olsun
Kalbide al aşkımıda al
İstersen dursun geri verme
Yalnızca duygular saklı bir yerde
Son hayal bu son sevdam olsun
Bilemezsin ne hasret var yüreğimde
Gözlerin dolar taşar düşününce
Ayrılık acısı güneşler gibi yakar
Senide kavurur gün gelince
Biraz daha kalasın elin ellerimde
Kırılmış kanayan yüreğimde
Yalnızca duygular saklı bir yerde
Son hayal bu son sevdm olsun
Kalbide al aşkımıda al
İstersen dursun geri verme
Yalnızca duygular saklı bir yerde
Son hayal bu son sevdam olsun
-
Ellerin ellerime değse coşar bu gönlüm
Bakışların aldın gitti beni yetmez bu ömrüm
Sana kalbimi verdim sana güvendim
Ne olursun dön artık ah kara sevdalım
Üzülürüm kırılırım gel bana küserim kırılım bir daha
Üzülürüm kırılırım gel bana kucak açtım ben sana
Bazı gün sevdim sevildim bazı kıskandım
Deli bir aşka düştü yüreğim ah edip kaldım
Sana kalbimi verdim sana güvendim
Ne olursun dön artık ah kara sevdalım
Üzülürüm kırılırım gel bana küserim kırılım bir daha
Üzülürüm kırılırım gel bana kucak açtım ben sana
-
Aşkımız bir masaldı
Yarım kaldı bak işte
Terkettin beni sessizce
Anlamak mümkün değil
Olan biten bilmece
Çıkıp gittiğin o son gece
Yüreğim burkulur istemem
Hala dediğime yanarım
Tutamam kendimi ozaman
Yaşlar boşanır
***
Gözlerimi usulca kapadığım anlarda
Hayalin gelir aklıma
Ayrılığın çanları
Hala kulaklarımda
Kaldım acılarla baş başa
Yüreğim burkulur istemem
Hala dediğime yanarım
Tutamam kendimi ozaman
Yaşlar boşanır
-
Durma git başaka aşka benden hayır yok
Kadrimi hiç bilmnedin çok bekledim çok
Bir ömür böyle geçmez yok sana yar olmaz
***
Gönlüme söz geçirip sonunda seni terk ettim
Ağladım inledim özledim ama bak sana dönmedim
***
Son sözüm elveda bakma sakın yoluma
Aşkımı sen çaldın şimdi yüreğin yansın
Gönlüme söz geçirip sonunda seni terk ettim
Ağladım inledim özledim ama bak sana dönmedim
-
Sen gideli yüzüm hiç gülmüyor
Gözüm hiç bir şeyi görmüyor
Sensizliğe alışmasın gönlüm
Zaten o seni istiyor
Ben yaralı ben sana vurgun
Şu kalp seni unutuyor
Bir günlük aşk değilki benimki
Her an içim özlüyor
Bu ateş hep yanacak
Aynı hızla aynı yerde
Seneler geçse bile
Yerin hep aynı deli gönlümde
İlk göz ağrım gönül sızım yaşama gücüm sende
Bak yüreğim bakışına hayran gitme ben ölürüm inan
-
Bir gün bile bana sevgilim demedin hep içine attın
Nerde bir güzel görsen ona baktın beni ağlattın
Sabır taşı çatladı artık olamaz
Seni benim elimden kimse alamaz
Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz
Aynen öyle sana doyamam kıyamam artık olamaz
Seni benim elimden kimse alamaz
Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz
Aşkın yaktı kavurdu şu yüreğimi al beni kollarına
Dudaklarım sana hasret susadım öp beni kana kana
Sabır taşı çatladı artık olamaz
Seni benim elimden kimse alamaz
Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz
Aynen öyle sana doyamam kıyamam artık olamaz
Seni benim elimden kimse alamaz
Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz
Açtın kapıları yıktın kaleleri gel kır son kilidi
Usulca yaklaş yaslan göğsüme çöz düğmelerimi
Sabır taşı çatladı artık olamaz
Seni benim elimden kimse alamaz
Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz
Aynen öyle sana doyamam kıyamam artık olamaz
Seni benim elimden kimse alamaz
Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz
Sabır taşı çatladı artık olamaz
Seni benim elimden kimse alamaz
Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz
Aynen öyle sana doyamam kıyamam artık olamaz
Seni benim elimden kimse alamaz
Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz
Aynen öyle sana doyamam kıyamam artık olamaz
Seni benim elimden kimse alamaz
Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz
Evet aynen öyle
-
Aşk bahçemi süsleyen
İnci çiçeğim misin
Gecemi aydınlatan
Ateş böceğim misin
Gençlik başımda duman
İlk aşkım ilk heyecan
Kovaladıkça kaçan
Ateş böceğim misin
Bahar dalında yaprak
Yıldızdan daha parlak
Gözyaşımdan yuvarlak
Ateş böceğim misin
Gençlik başımda duman
İlk aşkım ilk heyecan
Kovaladıkça kaçan
Ateş böceğim misin
Doğmayan güneşimsin
Rüyalarda eşimsin
Sevgilim söyler misin
Ateş böceğim misin
Gençlik başımda duman
İlk aşkım ilk heyecan
Kovalakça kaçan
Ateş böceğim misin
-
Bir rüyaydı sanki bilmem nasıl geçti
Gönlüm aşktan yana neden gülmedi
Çocukluk yıllarım gençlik hayalleri
Şimdi hepsi bir bir silindi gitti
Gel de yanma geçip giden hayata
Yazık değil mi o yıllara
Gel de içme böylesi dünyaya
Geçen ömre gel de ağlama
Nice hatıralar sızlıyor kalbimde
Şarkılarda kaldı sevinç ve neşe
Hani nerde dostlar sevdiklerim nerde
Gözlerimden akan bu yaşlar niye
Gel de yanma geçip giden hayata
Yazık değil mi o yıllara
Gel de içme böylesi dünyaya
Geçen ömre gel de ağlama
-
Çalıp gidersin kalbimi civanım
Biraz insaf eyle
Yana yana kavruldu yüreğim
Bu nasıl aşk böyle
Sen benimsin ben senin
El ne karışır
Gel civanım gel yanıma
Bizede bu yaraşır
Ah ile vah ile
Geçti ömrüm beyhude
Ah ile vah ile
Aşık oldum nafile
Sen benimsin ben senin
El ne karışır
Gel civanım gel yanıma
Bizede bu yaraşır
Düşünmeden söz söyleme sakın
Biraz insaf eyle
Derdini açma ama kırma canım
Gönlüm pek ince
Sen benimsin ben senin
El ne karışır
Gel civanım gel yanıma
Bizede bu yaraşır
Ah ile vah ile
Geçti ömrüm beyhude
Ah ile vah ile
Aşık oldum nafile
-
Bir güz sabahı, sıladan ayrı
Yollara düştüm telli duvaklı
Bir tutam sevdalı umudum vardı
Özlemim içime sığmaz taşardı
Oysa hasretliğin sonu çok başkaymış
Duyduğum öyküler hep yalan yanlış
Gurbet akşamları geçmiyor anne
Gurbetin türküsü ağlıyor anne
Gurbet akşamları çok zor anne
Gurbetin hüznü bitmiyor anne