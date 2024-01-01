Özlem Yüksek

Son sevda Bilemezsin ne hasret var yüreğimde Gözlerin dolar taşar düşününce Ayrılık acısı güneşler gibi yakar Senide kavurur gün gelince Küllenir duygular bize aldırmadan Acılar geçer farkına varmadan Olur ya bir gün gelir anlarsın halimi Ozaman dönersin soru sormadan Biraz daha kalasın elin ellerimde Kırılmış kanayan yüreğimde Yalnızca duygular saklı bir yerde Son hayal bu son sevdam olsun Kalbide al aşkımıda al İstersen dursun geri verme Yalnızca duygular saklı bir yerde Son hayal bu son sevdam olsun Bilemezsin ne hasret var yüreğimde Gözlerin dolar taşar düşününce Ayrılık acısı güneşler gibi yakar Senide kavurur gün gelince Biraz daha kalasın elin ellerimde Kırılmış kanayan yüreğimde Yalnızca duygular saklı bir yerde Son hayal bu son sevdm olsun Kalbide al aşkımıda al İstersen dursun geri verme Yalnızca duygular saklı bir yerde Son hayal bu son sevdam olsun

Üzülürüm Kırılırım Ellerin ellerime değse coşar bu gönlüm Bakışların aldın gitti beni yetmez bu ömrüm Sana kalbimi verdim sana güvendim Ne olursun dön artık ah kara sevdalım Üzülürüm kırılırım gel bana küserim kırılım bir daha Üzülürüm kırılırım gel bana kucak açtım ben sana Bazı gün sevdim sevildim bazı kıskandım Deli bir aşka düştü yüreğim ah edip kaldım Sana kalbimi verdim sana güvendim Ne olursun dön artık ah kara sevdalım Üzülürüm kırılırım gel bana küserim kırılım bir daha Üzülürüm kırılırım gel bana kucak açtım ben sana

Yüreğim Burkulur Aşkımız bir masaldı Yarım kaldı bak işte Terkettin beni sessizce Anlamak mümkün değil Olan biten bilmece Çıkıp gittiğin o son gece Yüreğim burkulur istemem Hala dediğime yanarım Tutamam kendimi ozaman Yaşlar boşanır *** Gözlerimi usulca kapadığım anlarda Hayalin gelir aklıma Ayrılığın çanları Hala kulaklarımda Kaldım acılarla baş başa Yüreğim burkulur istemem Hala dediğime yanarım Tutamam kendimi ozaman Yaşlar boşanır

Son Sözüm Elveda Durma git başaka aşka benden hayır yok Kadrimi hiç bilmnedin çok bekledim çok Bir ömür böyle geçmez yok sana yar olmaz *** Gönlüme söz geçirip sonunda seni terk ettim Ağladım inledim özledim ama bak sana dönmedim *** Son sözüm elveda bakma sakın yoluma Aşkımı sen çaldın şimdi yüreğin yansın Gönlüme söz geçirip sonunda seni terk ettim Ağladım inledim özledim ama bak sana dönmedim

İlk Gözağrım Sen gideli yüzüm hiç gülmüyor Gözüm hiç bir şeyi görmüyor Sensizliğe alışmasın gönlüm Zaten o seni istiyor Ben yaralı ben sana vurgun Şu kalp seni unutuyor Bir günlük aşk değilki benimki Her an içim özlüyor Bu ateş hep yanacak Aynı hızla aynı yerde Seneler geçse bile Yerin hep aynı deli gönlümde İlk göz ağrım gönül sızım yaşama gücüm sende Bak yüreğim bakışına hayran gitme ben ölürüm inan

Ballı Kaymak Bir gün bile bana sevgilim demedin hep içine attın Nerde bir güzel görsen ona baktın beni ağlattın Sabır taşı çatladı artık olamaz Seni benim elimden kimse alamaz Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz Aynen öyle sana doyamam kıyamam artık olamaz Seni benim elimden kimse alamaz Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz Aşkın yaktı kavurdu şu yüreğimi al beni kollarına Dudaklarım sana hasret susadım öp beni kana kana Sabır taşı çatladı artık olamaz Seni benim elimden kimse alamaz Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz Aynen öyle sana doyamam kıyamam artık olamaz Seni benim elimden kimse alamaz Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz Açtın kapıları yıktın kaleleri gel kır son kilidi Usulca yaklaş yaslan göğsüme çöz düğmelerimi Sabır taşı çatladı artık olamaz Seni benim elimden kimse alamaz Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz Aynen öyle sana doyamam kıyamam artık olamaz Seni benim elimden kimse alamaz Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz Sabır taşı çatladı artık olamaz Seni benim elimden kimse alamaz Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz Aynen öyle sana doyamam kıyamam artık olamaz Seni benim elimden kimse alamaz Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz Aynen öyle sana doyamam kıyamam artık olamaz Seni benim elimden kimse alamaz Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz Evet aynen öyle

Ateş Böceği Aşk bahçemi süsleyen İnci çiçeğim misin Gecemi aydınlatan Ateş böceğim misin Gençlik başımda duman İlk aşkım ilk heyecan Kovaladıkça kaçan Ateş böceğim misin Bahar dalında yaprak Yıldızdan daha parlak Gözyaşımdan yuvarlak Ateş böceğim misin Gençlik başımda duman İlk aşkım ilk heyecan Kovaladıkça kaçan Ateş böceğim misin Doğmayan güneşimsin Rüyalarda eşimsin Sevgilim söyler misin Ateş böceğim misin Gençlik başımda duman İlk aşkım ilk heyecan Kovalakça kaçan Ateş böceğim misin

Gelde Yanma Bir rüyaydı sanki bilmem nasıl geçti Gönlüm aşktan yana neden gülmedi Çocukluk yıllarım gençlik hayalleri Şimdi hepsi bir bir silindi gitti Gel de yanma geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama Nice hatıralar sızlıyor kalbimde Şarkılarda kaldı sevinç ve neşe Hani nerde dostlar sevdiklerim nerde Gözlerimden akan bu yaşlar niye Gel de yanma geçip giden hayata Yazık değil mi o yıllara Gel de içme böylesi dünyaya Geçen ömre gel de ağlama

Civanım Çalıp gidersin kalbimi civanım Biraz insaf eyle Yana yana kavruldu yüreğim Bu nasıl aşk böyle Sen benimsin ben senin El ne karışır Gel civanım gel yanıma Bizede bu yaraşır Ah ile vah ile Geçti ömrüm beyhude Ah ile vah ile Aşık oldum nafile Sen benimsin ben senin El ne karışır Gel civanım gel yanıma Bizede bu yaraşır Düşünmeden söz söyleme sakın Biraz insaf eyle Derdini açma ama kırma canım Gönlüm pek ince Sen benimsin ben senin El ne karışır Gel civanım gel yanıma Bizede bu yaraşır Ah ile vah ile Geçti ömrüm beyhude Ah ile vah ile Aşık oldum nafile