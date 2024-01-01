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7/24 Dinle İlk Gözağrım

İlk Gözağrım Şarkı Sözleri

Özlem Yüksek İlk Gözağrım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özlem Yüksek İlk Gözağrım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlk Gözağrım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özlem Yüksek

Özlem Yüksek

İlk Gözağrım

  • Son sevda

  • Üzülürüm Kırılırım

  • Yüreğim Burkulur

  • Son Sözüm Elveda

  • İlk Gözağrım

  • Ballı Kaymak

  • Ateş Böceği

  • Gelde Yanma

  • Civanım

  • Gurbet Akşamları

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