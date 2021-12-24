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Öztürk

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Öztürk İlmaz, 23 Temmuz 1976 tarihinde Kars’ta dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Müzik kariyerine lise yıllarında kurduğu Sigara adlı müzik grubuyla başlamıştır. Daha sonraları Abflex ve Kronik gruplarıyla çalışmalarına devam etmiştir. 1997 yılında ilk solo albümü “Güneş Sensiz Doğacak” piyasaya sürülmüştür. Bu albümünden "Kaç Gel" adlı şarkıya klip çekmiştir. Albümünün konserlerine devam ederken bir taraftan da “Vasiyet” albümünün çalışmalarına başlamış ve Deniz Yılmaz ile beste çalışmaları yapmıştır. Birlikte yaptıkları çalışmalardan "Dağlar Dayanmaz" adlı şarkı Demir Demirkan'ın ilk albümünde, "Dön Bana" adlı şarkı da Asrın Tuncer'in albümünde yer almıştır. 2002 yılında Deniz Yılmaz'ın prodüktörlüğünü yaptığı “Vasiyet” albümü yayınlanmıştır. Bu albümden "Yalnızım", "Vasiyet" ve "Düşman" parçalarına klip çekilmiştir. Vasiyet 'in konser turlarının yanı sıra Hücum Kedi adlı cover grubunun bünyesinde bar programlarında yer almıştır. On bir şarkılık üçüncü stüdyo albümü “Öztürk”'ün çalışmalarına 2005 yılında başlamıştır. Grubu ile yaptığı yaklaşık beş aylık bir kayıt sürecinden sonra 2007 yılında “Öztürk” albümü yayınlanmıştır. Özlem Tekin, Mustafa Kemal Öztürk (Badem) ve Gökalp Ergen gibi konuk sanatçıların da yer aldığı albümden "Aldırma" adlı parçaya klip çekilmiştir. Öztürk, 2016 yılında Kadıköy'de vokalistliğini kendi üstlendiği, basgitarda Barış Koşbay, gitarda Hamid Nejatemin ve davulda Güvenç Kaplan’dan oluşan "İnsan" adlı müzik grubunu kurmuştur.

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