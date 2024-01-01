Ordinary Man Şarkı Sözleri
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Ozzy Osbourne
Ordinary Man
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I was unprepared for fame
Then everybody knew my name
No more lonely nights, it's all for you
I have travelled many miles
I've seen tears and I've seen smiles
Just remember that it's all for you
Don't forget me as the colours fade
When the lights go down, it's just an empty stage
Okay
Yes, I've been a bad guy
Been higher than the blue sky
And the truth is I don't wanna die an ordinary man
I've made grown men cry
Don't know why I'm still alive
Yes, the truth is I don't wanna die an ordinary man
Many times I've lost control
They tried to kill my rock 'n' roll
Just remember I'm still here for you
I don't wanna say goodbye
When I do, you'll be all right
After all, I did it all for you
Don't forget me as the colours fade
When the lights go down, it's just an empty stage
Okay
Yes, I've been a bad guy
Been higher than the blue sky
And the truth is I don't wanna die an ordinary man
I've made grown men cry
Don't know why I'm still alive
Yes, the truth is I don't wanna die an ordinary man
Yes, I've been a bad guy
Been higher than the blue sky
And the truth is I don't wanna die an ordinary man
I've made grown men cry
Don't know why I'm still alive
Yes, the truth is I don't wanna die an ordinary man