Ozzy Osbourne

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[Verse 1]
I'm living on an endless road
Around the world for rock and roll
Sometimes it feels so tough
But I still ain't had enough
I keep saying that it's getting too much
But I know I'm a liar
[Pre-Chorus 1]
Feeling all right in the noise and the light
But that's what lights my fire
[Chorus]
Hellraiser, in the thunder and heat
Hellraiser, rock you back in your seat
Hellraiser, and I'll make it come true
Hellraiser, I'll put a spell on you
[Verse 2]
Walking out on another stage
Another town, another place
Sometimes I don't feel right
Nerves wound up too damn tight
People keep telling me it's bad for my health
But kicking back don't make it
[Pre-Chorus 2]
Out of control, I play the ultimate role
But that's what lights my fire
[Chorus]
Hellraiser, in the thunder and heat
Hellraiser, rock you back in your seat
Hellraiser, and I'll make it come true
Hellraiser, I'll put a spell on you
[Verse 3]
I'm living on an endless road
Around the world for rock and roll
Sometimes it feels so tough
But I still ain't had enough
[Pre-Chorus 3]
Feeling all right in the noise and the light
But that's what lights my fire
[Chorus]
Hellraiser, in the thunder and heat
Hellraiser, rock you back in your seat
Hellraiser, and I'll make it come true
Hellraiser, I'll put a spell on you
-
hayat akıp giderken avuçlarımdan
eğilip yerden toplayamıyorum parçalarımı
ve artık herşey için çok geç demek için belkide çok geç
şimdi ellerim bomboş sözlerim sarhoş
yıllar olmuş bin parça
çoktan terkedip gitmiş içte bu sevda
gözde olsa ne fayda
oysa bir umuttu hep gönlü besleyen
dayan yüreğim diyen
ama kapkara biryer heryanı sardı
bende birtek can kaldı
coşkun ırmaklardan tozlu yağmurlardan
taşlı yollardan geçtim
yalan olmuş serden nar kokulu yardan
herşeyimden vazgeçtim
oysa bir umuttu hep gönlü besleyen
dayan yüreğim diyen
ama kapkara biryer her yanı sardı
bende birtek can kaldı
coşkun ırmaklardan tozlu yağmurlardan
taşlı yollardan geçtim
yalan olmuş serden nar kokulu yardan
herşeyimden vazgeçtim
şimdi ellerim bomboş sözlerim sarhoş
yıllar olmuş bin parça
çoktan terkedip gitmiş içte bu sevda
gözde olsa ne fayda
-
Hayat bana izin vermiyor
Kalbine bir kilit vur diyor
Zaman beni avuturken
O bana yok diyor...
Acısız ağrısız taşınmaz ki
Bu yürek bu yükü kaldırmaz ki
Kuytularda tenhalar da
Gizlice yaşanmaz ki...
Hayat bana izin vermiyor
Kalbine bir kilit vur diyor
Zaman beni avuturken
O bana unut diyor
Ne zamandır bilmiyorum
Değdi tenime yağmur
Ne zamandır uykularım
Böyle mağrur ve mahmur
Laf dinlemez sonbahar bu
Gir kalbimden vur...
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Bana sorarsan zaten yoktu aşk hiçbir zaman
mutlu olamaz gülüm aşkı esaret sanan
sevgi mutluluktur oysa sende ne arar
acının kederin aşkı buraya kadar
sevgi mutluluktur oysa sende ne arar
acının kederin aşkı buraya kadar h
adi bana hadi bana hadi bana hadi göster gerçek kendini hadi tatlım kus bütün bütün halini
hani bana hani bana hani bana hani aşıktın sırılsıklam
hani tatlım ölecektin aşkından
arsız yalanların kaldı umutlarım
akmaz gözyaşlarım bundan sonra
sevmem ben bir daha kanmam yalanlara değer mi gözyaşlarıma...
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Ağladım günlerce
Sordum gecelerce
Sandım bir bilmece
Bittim gidince
Ağladım günlerce
Sordum gecelerce
Sandım bir bilmece
Bittim gidince
Ne arabesk günler, geceler yaşadım
Resmine bakıp bakıp ağladım
Ne arabesk günler, geceler yaşadım
Resmine bakıp bakıp ağladım
Sen hainsin, sen
Sen kalpsizsin, sen
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Yanacaksın, bilsen
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Ah ettim bilsen, ah, ah sen
Ne arabesk günler, geceler yaşadım
Resmine bakıp bakıp ağladım
Ne arabesk günler, geceler yaşadım
Resmine bakıp bakıp ağladım
Sen hainsin, sen
Sen kalpsizsin, sen
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Yanacaksın, bilsen
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Ah ettim bilsen, ah, ah sen
Sen hainsin, sen
Sen kalpsizsin, sen
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Yanacaksın, bilsen
Bütün dünyamı yıktın, reva mı?
Ah ettim bilsen, ah, ah sen
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Vakit tamam seni terk ediyorum
Bütün alışkanlıklardan öteye
Yorumsuz bir hayatı seçiyorum
Doymadım inan kanmadım sevgiye.
Korkulu geceleri sayar gibi
Birdenbire bir yıldız kayar gibi
Ellerim kurtulacak ellerinden
Bir kuru dal ağaçtan kopar gibi.
Aşksa bitti gül ise hiç dermedik
Bul kendine kuytularda hadi dal
Seninle bir bütün olabilirdik
Hoşça kal gözümün nuru,hoşça kal
Hoşça kal canımın içi,hoşça kal
Vakit tamam seni terkediyorum
Bu incecik bir veda havasıdır
Parmak uçlarına değen sıcaklığı
İncinen bir hayatın yarasıdır.
Kalacak tüm izlerin hayatımda
Gözümden bir damla yaş aktığında
Bir yer bulabilsem seni hatırlatmayan
Kan tarlası gelincik şafağında.
Ölümse korktun savaşsa hep kaçtın
Vur kendini korkularda hadi al
Sen bir suydun sen bir ilaçtın
Hoşça kal canımın içi, hoşça kal
Hoşça kal iki gözüm, hoşça kal
Sen bir suydun sen bir ilaçtın
Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal
Hoşça kal iki gözüm, hoşça kal...
-
hayat akıp giderken avuçlarımdan
eğilip yerden toplayamıyorum parçalarımı
ve artık herşey için çok geç demek için belkide çok geç
şimdi ellerim bomboş sözlerim sarhoş
yıllar olmuş bin parça
çoktan terkedip gitmiş içte bu sevda
gözde olsa ne fayda
oysa bir umuttu hep gönlü besleyen
dayan yüreğim diyen
ama kapkara biryer heryanı sardı
bende birtek can kaldı
coşkun ırmaklardan tozlu yağmurlardan
taşlı yollardan geçtim
yalan olmuş serden nar kokulu yardan
herşeyimden vazgeçtim
oysa bir umuttu hep gönlü besleyen
dayan yüreğim diyen
ama kapkara biryer her yanı sardı
bende birtek can kaldı
coşkun ırmaklardan tozlu yağmurlardan
taşlı yollardan geçtim
yalan olmuş serden nar kokulu yardan
herşeyimden vazgeçtim
şimdi ellerim bomboş sözlerim sarhoş
yıllar olmuş bin parça
çoktan terkedip gitmiş içte bu sevda
gözde olsa ne fayda