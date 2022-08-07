Kim bilir kaçıncı arayışım bu Benden kaçan mutluluğumu Nerede belli değil *** Kim bilir kaçıncı arayışım bu Kaybettim her bulduğumu Kader bana dost değil *** Ağla, ağla halime Gülme, kapat gözlerini Görme, tek bir söz söyleme *** Yok mu bir soru sormayan Yarını olmayan Güneşi doğmayan *** Bir yolun yolcusuyum, dokunma *** Ağla, ağla halime Gülme, kapat gözlerini Görme, tek bir söz söyleme *** Sanki bir yangın içimde Külleri savrulan Yakılan, yıkılan dünyamda Artık bir yer yok bana *** Ağla, ağla halime Gülme, kapat gözlerini Görme, tek bir söz söyleme

Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa, Hepsini bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende, Birkaç sitem daha kal benim için. *** Pişmanlık duyup da bir gün anarsan, Nerdeyim, nasılım diye sorarsan... *** Bir ayrılık şarkısı seç, Sessizce çal benim için. Yüreğin ellerimde, Öylece kal benim için *** Aynanın karşısına geç, Yüzüne bak benim için. Eğer ki ağlıyorsan, Bu yaşlar bizim için. *** Bende emanetin her neyin varsa, Al da mabed'imi yık benim için. Böyle paramparça yaşamaktansa, Kalbime bir kurşun sık benim için...