Ağla Halime (Ufuk Kevser & Cihangir Aslan Remix) Şarkı Sözleri
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Pamela
Ağla Halime (Ufuk Kevser & Cihangir Aslan Remix)
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Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Benden kaçan mutluluğumu
Nerede belli değil
***
Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Kaybettim her bulduğumu
Kader bana dost değil
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Yok mu bir soru sormayan
Yarını olmayan
Güneşi doğmayan
***
Bir yolun yolcusuyum, dokunma
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Sanki bir yangın içimde
Külleri savrulan
Yakılan, yıkılan dünyamda
Artık bir yer yok bana
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme