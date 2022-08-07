Kim bilir kaçıncı arayışım bu Benden kaçan mutluluğumu Nerede belli değil *** Kim bilir kaçıncı arayışım bu Kaybettim her bulduğumu Kader bana dost değil *** Ağla, ağla halime Gülme, kapat gözlerini Görme, tek bir söz söyleme *** Yok mu bir soru sormayan Yarını olmayan Güneşi doğmayan *** Bir yolun yolcusuyum, dokunma *** Ağla, ağla halime Gülme, kapat gözlerini Görme, tek bir söz söyleme *** Sanki bir yangın içimde Külleri savrulan Yakılan, yıkılan dünyamda Artık bir yer yok bana *** Ağla, ağla halime Gülme, kapat gözlerini Görme, tek bir söz söyleme