Bilemem ben mi aradım seni Acaba sen mi tanıdın beni Yüreğimde, ta derinde Ellerime tutun nefretle *** Bilemem ben mi aradım seni Acaba sen mi tanıdın beni Yüreğimde, ta derinde Ellerime tutun nefretle *** Ayrılamayız biz, ihtiras var Öldüremeyiz biz, tutkumuz var Göz göze bakışmak az mı geliyor Küçücük öpücük delip geçiyor *** Bu garip sevda, bitecek ama Tutku sarıyor, hiç yok son veda Yüreğimde, ta derinde Ellerime tutun nefretle *** Gelecek yasak, düşünüp durma Sadece seviş, bir yalan duvak Yüreğimde, ta derinde Ellerime tutun nefretle of *** Ayrılamayız biz, ihtiras var Öldüremeyiz biz, tutkumuz var Göz göze bakışmak az mı geliyor Küçücük öpücük delip geçiyor *** Ayrılamayız biz, ihtiras var Öldüremeyiz biz, tutkumuz var Göz göze bakışmak az mı geliyor Küçücük öpücük delip geçiyor *** Yüreğimde, ta derinde Ellerime tutun nefretle Ta derinde Ellerime tutun nefretle of *** Ayrılamayız biz, ihtiras var Öldüremeyiz biz, tutkumuz var Göz göze bakışmak az mı geliyor Küçücük öpücük delip geçiyor *** Ayrılamayız biz, ihtiras var Öldüremeyiz biz, tutkumuz var Göz göze bakışmak az mı geliyor Küçücük öpücük delip geçiyor