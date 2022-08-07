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7/24 Dinle Eğer Dinlersen...

Eğer Dinlersen... Şarkı Sözleri

Pamela Eğer Dinlersen... şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Pamela Eğer Dinlersen... şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eğer Dinlersen... sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Pamela

Pamela

Eğer Dinlersen...

  • Ayrılamayız Biz

  • Bir Tek O Gece

  • Tuhaf Şey

  • Sevgi Yalanları

  • Kendimi Sevmek

  • Bir Küçük Kadın

  • Şuna Da Bak

  • Bebeğim

  • Geçmiş İş İşten

  • Gerçek Aşkım

  • Eğer Dinlersen

  • Beni de mi İstanbullu Zannettin

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