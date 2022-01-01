Hatalıyım biliyorum Ne olur bir kez dinle sözlerimi bir fırsat ver Aşkımın hatırı aşkımız için *** Beni kahkahamla sev hüznümü de benden ayırma Paylaş gözyaşlarımı, taşsın gitsin boş ver aldırma Sen yanımda olmayınca ben; ben değilim benimle kal Benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi, benimle kal Ne olur kaçırma gözlerini, benimle kal Ne olursun ne olur benimle kal Anılarım sevgi dolu *** Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver, Aşkımın hatırı, aşkımız için Beni kahkahamla sev hüznümü de benden ayırma Paylaş gözyaşlarımı, taşsın gitsin boş ver aldırma Sen yanımda olmayınca ben; ben değilim benimle kal Benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi, benimle kal Ne olur kaçırma gözlerini, benimle kal Ne olursun ne olur benimle kal