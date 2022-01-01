Devir Değişti Şarkı Sözleri
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Hatalıyım biliyorum
Ne olur bir kez dinle sözlerimi bir fırsat ver
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Beni kahkahamla sev hüznümü de benden ayırma
Paylaş gözyaşlarımı, taşsın gitsin boş ver aldırma
Sen yanımda olmayınca ben; ben değilim benimle kal
Benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi, benimle kal
Ne olur kaçırma gözlerini, benimle kal
Ne olursun ne olur benimle kal
Anılarım sevgi dolu
***
Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver,
Aşkımın hatırı, aşkımız için
Beni kahkahamla sev hüznümü de benden ayırma
Paylaş gözyaşlarımı, taşsın gitsin boş ver aldırma
Sen yanımda olmayınca ben; ben değilim benimle kal
Benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi, benimle kal
Ne olur kaçırma gözlerini, benimle kal
Ne olursun ne olur benimle kal
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Kim her sabah bir karanfil koyar gider başucuna?
Kim okşar gözlerini sana her bakışında?
Kim her sabah bir karanfil koyar gider başucuna?
Kim okşar gözlerini sana her bakışında?
***
Kim tapar giyindiğin bir sıradan kazağa
Söyle yârim, kim daha çok seviyor?
***
Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin
Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin
"Seviyorum" dersin, eziyetsiz seversin
Ah, her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
***
Kim canını hiçe sayar biricik aşkı uğruna?
Kim bekler yollarını tüm geceler boyunca
Kim canını hiçe sayar biricik aşkı uğruna?
Kim bekler yollarını tüm geceler boyunca?
***
Kim verir umarsızca her şeyini avucuna?
Söyle yârim, kim daha çok seviyor?
***
Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin
Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin
"Seviyorum" dersin, eziyetsiz seversin
Ah, her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
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