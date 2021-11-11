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7/24 Dinle Pamela
Pamela

Pamela

En Çok Dinlenen Pamela Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ayrılamayız Biz

Pamela 04:05
02

Taht Kurmuşsun Kalbime

Pamela 03:48
03

Sevenler Ağlarmış

Pamela 05:38
04

Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi

Pamela 03:44
05

Kal Benim İçin

Pamela 03:47

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