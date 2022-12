Bir ortak geçmişimiz var, bir de hep açık yaralar. Kendine hatırlattığın: fazla parlamış anılar! Karşıma her yerde çıkan otuz yaş üstü adamlar, “Hep seni sevmiştim” diyen, bir şeyler bekler bakışlar! *** Yerçekimine yenik üstün, başın, Bir de hep güzel tınlamış adın, adın! Cebinde bir tek numaran kalmış artık, Herkes için bir tadımlık! *** İstanbul seni hapsetmiş, eski bir bandı kaydetmiş Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu şarkıyı söylemiş İstanbul seni kaybetmiş, ilaçlayıp berbat etmiş Davul gibi gerilen derini aman Allah kim bilir kimler inletmiş? *** Eğer “Sana ihtiyacım var” dersen; her an gelebilirim. Kendinden bir vazgeçersen eğer; gerçekten sevebilirim. Aşkımı gördüğün zaman, yenilmiş olman farketmez. Kendini sevmezsen eğer; kimse gerçekten affetmez! *** Yerçekimine yenik üstün, başın, Bir de hep güzel tanımış adın, adın! Cebinde bir tek numaran kalmış artık, Herkes için bir tadımlık! *** İstanbul seni hapsetmiş, eski bir bandı kaydetmiş Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu şarkıyı söylemiş İstanbul seni kaybetmiş, ilaçlayıp berbat etmiş Davul gibi gerilen derini aman Allah kim bilir kimler inletmiş?