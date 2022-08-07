Şehir Rehberi Şarkı Sözleri
Pamela Şehir Rehberi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Pamela Şehir Rehberi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şehir Rehberi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Bir ortak geçmişimiz var, bir de hep açık yaralar.
Kendine hatırlattığın: fazla parlamış anılar!
Karşıma her yerde çıkan otuz yaş üstü adamlar,
“Hep seni sevmiştim” diyen, bir şeyler bekler bakışlar!
***
Yerçekimine yenik üstün, başın,
Bir de hep güzel tınlamış adın, adın!
Cebinde bir tek numaran kalmış artık,
Herkes için bir tadımlık!
***
İstanbul seni hapsetmiş, eski bir bandı kaydetmiş
Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu şarkıyı söylemiş
İstanbul seni kaybetmiş, ilaçlayıp berbat etmiş
Davul gibi gerilen derini aman Allah kim bilir kimler inletmiş?
***
Eğer “Sana ihtiyacım var” dersen; her an gelebilirim.
Kendinden bir vazgeçersen eğer; gerçekten sevebilirim.
Aşkımı gördüğün zaman, yenilmiş olman farketmez.
Kendini sevmezsen eğer; kimse gerçekten affetmez!
***
Yerçekimine yenik üstün, başın,
Bir de hep güzel tanımış adın, adın!
Cebinde bir tek numaran kalmış artık,
Herkes için bir tadımlık!
***
İstanbul seni hapsetmiş, eski bir bandı kaydetmiş
Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu şarkıyı söylemiş
İstanbul seni kaybetmiş, ilaçlayıp berbat etmiş
Davul gibi gerilen derini aman Allah kim bilir kimler inletmiş?
-
Bir dost gibi davran bana,
Herkes bizi öyle bilsin.
Bugün burada bütün olanlar,
Saklı,gizli sürüp gitsin.
***
Fırtınalar koparsa kopsun,
Sürüklesin ikimizi.
Arzular tutuştursun bizi,
Razıyım sonuna senle olsun.
***
Ben sana öylesi taptım inan,
Böylesi aşka yasak tanımam.
Deliler gibiyim anla biraz,
Aklımı yolda bıraktım inan.
-
-
-
-
-
-
-
-
-