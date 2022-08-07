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7/24 Dinle Şehir Rehberi

Şehir Rehberi Şarkı Sözleri

Pamela Şehir Rehberi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Pamela Şehir Rehberi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şehir Rehberi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Pamela

Pamela

Şehir Rehberi

  • İstanbul

  • Fırtınalar

  • Ben Şimdi N'apıcam

  • Çok Güçlü Olmak Lazım

  • Mavi Cinayet

  • Ölümüne Hasret

  • Yaralı Gönlüm

  • Aşk Sevgiden Beter

  • Bir Tek Aşk İçin

  • Hayat (artık bana da güler)

  • Geçmiş Olsun

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