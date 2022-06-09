Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa,
Hepsini bu akşam çal benim için.
Tüm zarar ziyanın hesabı bende,
Birkaç sitem daha kal benim için.
***
Pişmanlık duyup da bir gün anarsan,
Nerdeyim, nasılım diye sorarsan...
***
Bir ayrılık şarkısı seç,
Sessizce çal benim için.
Yüreğin ellerimde,
Öylece kal benim için
***
Aynanın karşısına geç,
Yüzüne bak benim için.
Eğer ki ağlıyorsan,
Bu yaşlar bizim için.
***
Bende emanetin her neyin varsa,
Al da mabed'imi yık benim için.
Böyle paramparça yaşamaktansa,
Kalbime bir kurşun sık benim için...
Sözün bittiği yer
Burası bırakıp gittiğin ev
Gözümün gördüğü şer
Ölünce kıymet bilirler mi?
***
Sözün bittiği yer
Burası bırakıp gittiğin ev
Gözümün gördüğü şer
Ölünce kıymet bilirler mi?
***
Yürü yüreğim, hadi kalk gidelim
Biz rüzgârdan daha da sert eseriz
Savrulur ömrüm, kopar toz toprak
Yiyelim, içelim, dağıtalım, gezelim
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli (es)
***
Yürü yüreğim, hadi kalk gidelim
Biz rüzgârdan daha da sert eseriz
Savrulur ömrüm, kopar toz toprak
Yiyelim, içelim, dağıtalım, gezelim
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli (es)
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli
***
Bu gece dolunayız, es deli deli
İki yaka bi' araya gelmiyo' benim
Küçük bi' tebessüm, buzlar erir
Es deli deli, babam, es deli deli