Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa, Hepsini bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende, Birkaç sitem daha kal benim için. *** Pişmanlık duyup da bir gün anarsan, Nerdeyim, nasılım diye sorarsan... *** Bir ayrılık şarkısı seç, Sessizce çal benim için. Yüreğin ellerimde, Öylece kal benim için *** Aynanın karşısına geç, Yüzüne bak benim için. Eğer ki ağlıyorsan, Bu yaşlar bizim için. *** Bende emanetin her neyin varsa, Al da mabed'imi yık benim için. Böyle paramparça yaşamaktansa, Kalbime bir kurşun sık benim için...