Derde düşsem,acı çeksem Hasta olsam,inlesem Ben derdime yanar olsam Reva nedir bilmesem *** Ağlarsa anam ağlar Gerisi yalan ağlar *** Sen ağlama anacığım Sesin yüreğim dağlar *** Aşık olsam yola düşsem Gece gündüz dolaşsam Gurbet ilde garip kalsam Birgün gelip can versem *** Aşık olsam yola düşsem Gece gündüz yol alsam Gurbet ilde garip kalsam Birgün gelip can versem *** Ağlarsa anam ağlar Gerisi yalan ağlar *** Sen ağlama anacığım Sesin yüreğim dağlar

Her kışın var bir baharı Her akşamın var sabahı Her kışın var bir baharı Her akşamın var sabahı *** Yeter artık bırak ahı Yeter artık bırak ahı Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle ** Yeter artık bırak ahı Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle *** Her yokuşun var inişi Elbet bir gün güler kişi Her yokuşun var inişi Elbet bir gün güler kişi *** Mutluluk bir sabır işi Mutluluk bir sabır işi Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle *** Mutluluk bir sabır işi Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle *** Gam yeme hep böyle gitmez Sabretmeden bahar gelmez Gam yeme hep böyle gitmez Sabretmeden bahar gelmez *** Bu sevda dünyaya yetmez Bu sevda dünyaya yetmez Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle *** Bu sevda dünyaya yetmez Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle