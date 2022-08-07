Sevenler Ağlarmış Bir yarim olsun isterdim gözleri yeşil Bir yarim olsun isterdim gülyüzü gülen Onu çok sevmek isterdim delice sevmek Peşinden koşup koşup sonunda almak *** Ben sevmek sevmek isterdim Nerden bilirdim Sevenler ağlarmış *** Bir yarim oldu sonunda gözleri yeşil Bir yarim oldu sonunda gülyüzü gülen Onu çok sevdim sonunda delice sevdim Fakat bu aşkın sonunu ben hiç bilmezdim *** Ben sevmek sevmek isterdim Nerden bilirdim Sevenler ağlarmış

Ağlarsa Anam Ağlar Derde düşsem,acı çeksem Hasta olsam,inlesem Ben derdime yanar olsam Reva nedir bilmesem *** Ağlarsa anam ağlar Gerisi yalan ağlar *** Sen ağlama anacığım Sesin yüreğim dağlar *** Aşık olsam yola düşsem Gece gündüz dolaşsam Gurbet ilde garip kalsam Birgün gelip can versem *** Aşık olsam yola düşsem Gece gündüz yol alsam Gurbet ilde garip kalsam Birgün gelip can versem *** Ağlarsa anam ağlar Gerisi yalan ağlar *** Sen ağlama anacığım Sesin yüreğim dağlar

Gönül Sabreyle Sabreyle Her kışın var bir baharı Her akşamın var sabahı Her kışın var bir baharı Her akşamın var sabahı *** Yeter artık bırak ahı Yeter artık bırak ahı Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle ** Yeter artık bırak ahı Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle *** Her yokuşun var inişi Elbet bir gün güler kişi Her yokuşun var inişi Elbet bir gün güler kişi *** Mutluluk bir sabır işi Mutluluk bir sabır işi Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle *** Mutluluk bir sabır işi Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle *** Gam yeme hep böyle gitmez Sabretmeden bahar gelmez Gam yeme hep böyle gitmez Sabretmeden bahar gelmez *** Bu sevda dünyaya yetmez Bu sevda dünyaya yetmez Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle *** Bu sevda dünyaya yetmez Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle

Haram Bülbüle gülü sevmek Ona benimdir demek Bana seni istemek Haramdır, haram Haramdır, haram *** Bülbüle gülü sevmek Ona benimdir demek Bana seni istemek Haramdır, haram Haramdır, haram *** Çirkine güzel sevmek Ondan gönül beklemek Bana seni istemek Haramdır, haram Haramdır, haram *** Çirkine güzel sevmek Ondan gönül beklemek Bana seni istemek Haramdır, haram Haramdır, haram *** Öksüze ana demek Onu yüzünü görmek Bana seni istemek Haramdır, haram Haramdır, haram

Yorgunum Gel, yalnızlıktan yoruldum İnan, artık duruldum Ah! yoruldum, duruldum, gel *** Gel, sırrımızı gizledim Seni ne çok özledim Ah! yoruldum, duruldum, gel *** Gel, sana hasret kollarım Gel, seni nasıl ararım *** Son günlerde durgunum Yalnızlıktan yorgunum Belki biraz kırgınım Sana hala vurgunum Artık gücüm kalmadı Yeter!.. *** Gel, karanlıktan korkarım Hep kabus, uykularım Ah! yoruldum, duruldum, gel *** Geceleri, olmuyor Gündüzlerim dolmuyor Yalnızlıktan yorgunum Sana hala vurgunum Artık güzüm kalmadı Yeter!.. *** Yorgunum, durgunum, vurgunum, gel...