3 Hürel Şarkıları (Sonsuza Kadar) Şarkı Sözleri
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Pamela
3 Hürel Şarkıları (Sonsuza Kadar)
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Bir yarim olsun isterdim gözleri yeşil
Bir yarim olsun isterdim gülyüzü gülen
Onu çok sevmek isterdim delice sevmek
Peşinden koşup koşup sonunda almak
***
Ben sevmek sevmek isterdim
Nerden bilirdim
Sevenler ağlarmış
***
Bir yarim oldu sonunda gözleri yeşil
Bir yarim oldu sonunda gülyüzü gülen
Onu çok sevdim sonunda delice sevdim
Fakat bu aşkın sonunu ben hiç bilmezdim
***
Ben sevmek sevmek isterdim
Nerden bilirdim
Sevenler ağlarmış
-
Derde düşsem,acı çeksem
Hasta olsam,inlesem
Ben derdime yanar olsam
Reva nedir bilmesem
***
Ağlarsa anam ağlar
Gerisi yalan ağlar
***
Sen ağlama anacığım
Sesin yüreğim dağlar
***
Aşık olsam yola düşsem
Gece gündüz dolaşsam
Gurbet ilde garip kalsam
Birgün gelip can versem
***
Aşık olsam yola düşsem
Gece gündüz yol alsam
Gurbet ilde garip kalsam
Birgün gelip can versem
***
Ağlarsa anam ağlar
Gerisi yalan ağlar
***
Sen ağlama anacığım
Sesin yüreğim dağlar
-
Her kışın var bir baharı
Her akşamın var sabahı
Her kışın var bir baharı
Her akşamın var sabahı
***
Yeter artık bırak ahı
Yeter artık bırak ahı
Gönül sabreyle sabreyle
Gönül sabreyle sabreyle
Gönül sabreyle
**
Yeter artık bırak ahı
Gönül sabreyle sabreyle
Gönül sabreyle sabreyle
Gönül sabreyle
***
Her yokuşun var inişi
Elbet bir gün güler kişi
Her yokuşun var inişi
Elbet bir gün güler kişi
***
Mutluluk bir sabır işi
Mutluluk bir sabır işi
Gönül sabreyle sabreyle
Gönül sabreyle sabreyle
Gönül sabreyle
***
Mutluluk bir sabır işi
Gönül sabreyle sabreyle
Gönül sabreyle sabreyle
Gönül sabreyle
***
Gam yeme hep böyle gitmez
Sabretmeden bahar gelmez
Gam yeme hep böyle gitmez
Sabretmeden bahar gelmez
***
Bu sevda dünyaya yetmez
Bu sevda dünyaya yetmez
Gönül sabreyle sabreyle
Gönül sabreyle sabreyle
Gönül sabreyle
***
Bu sevda dünyaya yetmez
Gönül sabreyle sabreyle
Gönül sabreyle sabreyle
Gönül sabreyle
-
Bülbüle gülü sevmek
Ona benimdir demek
Bana seni istemek
Haramdır, haram
Haramdır, haram
***
Bülbüle gülü sevmek
Ona benimdir demek
Bana seni istemek
Haramdır, haram
Haramdır, haram
***
Çirkine güzel sevmek
Ondan gönül beklemek
Bana seni istemek
Haramdır, haram
Haramdır, haram
***
Çirkine güzel sevmek
Ondan gönül beklemek
Bana seni istemek
Haramdır, haram
Haramdır, haram
***
Öksüze ana demek
Onu yüzünü görmek
Bana seni istemek
Haramdır, haram
Haramdır, haram
-
Gel, yalnızlıktan yoruldum
İnan, artık duruldum
Ah! yoruldum, duruldum, gel
***
Gel, sırrımızı gizledim
Seni ne çok özledim
Ah! yoruldum, duruldum, gel
***
Gel, sana hasret kollarım
Gel, seni nasıl ararım
***
Son günlerde durgunum
Yalnızlıktan yorgunum
Belki biraz kırgınım
Sana hala vurgunum
Artık gücüm kalmadı
Yeter!..
***
Gel, karanlıktan korkarım
Hep kabus, uykularım
Ah! yoruldum, duruldum, gel
***
Geceleri, olmuyor
Gündüzlerim dolmuyor
Yalnızlıktan yorgunum
Sana hala vurgunum
Artık güzüm kalmadı
Yeter!..
***
Yorgunum, durgunum, vurgunum, gel...
-
Burdayım ama nerdeyim bilmem
Kaybettim kendimi bulamam yeniden
Ben artık sensiz neylerim bilmem
Tutamam elini, göremem yeniden
Varmıyor dilim, tutmuyor elimi
Gelmiyor içimden şarkılar yazmak
***
Geceler sensiz bir hüzün basıyor
Gökteki yıldızım nerede parlıyor
Şarabın kokusu, kadehin sesi
Kesmiyor beni sigara nefesi
Varmıyor dilim, tutmuyor elimi
Gelmiyor içimden şarkılar yazmak
***
Yoksun ki
Neyleyim güneşi, mehtabı
Denizin kokusu, rüzgarın sesi
Teselli etmiyor sigara nefesi
Varmıyor dilim, tutmuyor elimi
Gelmiyor içimden şarkılar yazmak
***
Gitarın telleri boğacak beni
Martılar, çığlıklar çağırır seni
Notalar tembel, melodi ruhsuz
Uymuyor sesler, halim umutsuz
Varmıyor dilim, tutmuyor elimi
Gelmiyor içimden şarkılar yazmak
***
Yoksun ki
Neyleyim güneşi, mehtabı
Denizin kokusu, rüzgarın sesi
Teselli etmiyor sigara nefesi
Varmıyor dilim, tutmuyor elimi
Gelmiyor içimden şarkılar yazmak
Gelmiyor içimden şarkılar
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