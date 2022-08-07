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7/24 Dinle Yara

Yara Şarkı Sözleri

Pamela Yara şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Pamela Yara şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yara sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Pamela

Pamela

Yara

  • Taht Kurmuşsun Kalbime

  • Ağla Halime

  • Kal Benim İçin

  • Ağla Halime (Remix)

  • Kaç Kadeh Kırıldı

  • Konuşsana Bir Tanem

  • Sarhoş

  • Sen Olmayınca

  • Senden Önce de Ağladım

  • Sözüm Ona Sevdin

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