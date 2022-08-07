Yara Şarkı Sözleri
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Bırakamam seni ben
Yanımdan gidemezsin
Seviyorsan benimle
Oturup içeceksin
***
Uzaklarda aramam
Çünkü sen içimdesin
Taht kurmuşsun kalbime
En güzel yerimdesin
***
Her an seni canımda
Ruhumda duyuyorum
Aşkınla sarhoşum ben
Çılgınca seviyorum
***
Artık anmak istemem
Ayrılığın adını
Seninle alabildim
Mutluluğun tadını
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Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Benden kaçan mutluluğumu
Nerede belli değil
***
Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Kaybettim her bulduğumu
Kader bana dost değil
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Yok mu bir soru sormayan
Yarını olmayan
Güneşi doğmayan
***
Bir yolun yolcusuyum, dokunma
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Sanki bir yangın içimde
Külleri savrulan
Yakılan, yıkılan dünyamda
Artık bir yer yok bana
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
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Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa,
Hepsini bu akşam çal benim için.
Tüm zarar ziyanın hesabı bende,
Birkaç sitem daha kal benim için.
***
Pişmanlık duyup da bir gün anarsan,
Nerdeyim, nasılım diye sorarsan...
***
Bir ayrılık şarkısı seç,
Sessizce çal benim için.
Yüreğin ellerimde,
Öylece kal benim için
***
Aynanın karşısına geç,
Yüzüne bak benim için.
Eğer ki ağlıyorsan,
Bu yaşlar bizim için.
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Bende emanetin her neyin varsa,
Al da mabed'imi yık benim için.
Böyle paramparça yaşamaktansa,
Kalbime bir kurşun sık benim için...
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