Paul Russel

-
Let me tell you
Girl
You my lil' boo thang
So, I don't give a hoot what your dude say
Girl, I know
You a lil' too tame
I'll be shooting that shot like 2K
Girl, I know
Tell 'em I'm, tell 'em I'm next
Tell 'em you found a lil' something too fresh
I know
Tell 'em I'm, tell 'em I'm next
Tell 'em you found a lil' something too fresh
I know
Put a lil' gold in the teeth
And the fit good, so I took the doors off the Jeep, okay
I see a brother holding your seat, no beef
But I'm trying to get to know you at least
Don't take my talkin' to you wrong
I can keep it chill like a sauvignon blanc
I'ma keep it real when your man long gone
If you're looking for a friend then you got the wrong song
Baby girl, what's good, what's with ya?
If you book tonight, that's fiction
I'm outside, not with ya
You want me, go figure
To the back, to the front
You a ten baby girl, but I'm the one (hey)
To the back (to the back), to the front (to the front)
You a ten baby girl, but I'm the one, one
You my lil' boo thang
So, I don't give a hoot what your dude say
Girl, I know
You a lil' too tame
I'll be shooting that shot like 2K
Girl, I know
Tell 'em I'm, tell 'em I'm next
Tell 'em you found a lil' something too fresh
I know
Tell 'em I'm, tell 'em I'm next
Tell 'em you found a lil' something too fresh
I know
Hey
Girl, you got me
I'm singing
It's like
Oh, ooh-oh, you got the best of my love
Oh, ooh-oh, you got the best of my, my
Oh, ooh-oh, you got the best of my love
Oh, ooh-oh, and in that dress, I'm like (whoa)
You my lil' boo thang (yeah)
So, I don't give a hoot what your dude say
Girl, I know
You a lil' too tame
I'll be shooting that shot like 2K
Girl, I know
Tell 'em I'm, tell 'em I'm next
Tell 'em you found a lil' something too fresh
I know
Tell 'em I'm, tell 'em I'm next
Tell 'em you found a lil' something too fresh
I know
-
Ben sigaran değilim ki, dudaklarında söndür beni
Bir kibrit çak, kalbimi yak, söndür at yere, ez geç beni
Bir nefes çek, üfür ruhuma, can ver bana, yaşat beni
Her nefeste derin derin, bir öldür bir dirilt, güldür beni
***
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
***
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
***
Ben kibritçi kız değilim ki, aşk ateşi sönünce çağır beni
Bir kibrit çak, kalbimi yak, söndür at yere, ez geç beni
Sen istersen her şey biter, her şeyi boş ver, sen gel yeter
İsmin yeter, cismin yeter, seslen yeter, emret yeter
***
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
***
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
-
Kimler girdi aramıza?
Nasıl yaptın bunu bana?
Hesabını soruca'm
Acısını çıkarıca'm
***
Kimler girdi aramıza?
Nasıl yaptın bunu bana?
Hesabını soruca'm
Üstü açık arabada
***
Kimler girdi aramıza?
Nasıl yaptın bunu bana?
Hesabını soruca'm
Acısını çıkarıca'm
***
Kimler girdi aramıza?
Nasıl yaptın bunu bana?
Hesabını soruca'm
Üstü açık arabada
***
Terk edilmek nasıl?
Nasılmış aldatılmak?
Şehrin en çirkin yüzünde
Yalancı kollar aramak
***
Sordular mı sana da?
"Onu gördük arabada
Yanında da biri vardı"
Deyince için acıdı mı?
***
Terk edilmek nasıl?
Nasılmış aldatılmak?
Şehrin en çirkin yüzünde
Yalancı kollar aramak
***
Sordular mı sana da?
"Onu gördük arabada
Yanında da biri vardı"
Deyince için acıdı mı?
***
Kimler girdi aramıza?
Nasıl yaptın bunu bana?
Hesabını soruca'm
Acısını çıkarıca'm
***
Kimler girdi aramıza?
Nasıl yaptın bunu bana?
Hesabını soruca'm
Üstü açık arabada
***
Terk edilmek nasıl?
Nasılmış aldatılmak?
Şehrin en çirkin yüzünde
Yalancı kollar aramak
***
Sordular mı sana da?
"Onu gördük arabada
Yanında da biri vardı"
Deyince için acıdı mı?
***
Terk edilmek nasıl?
Nasılmış aldatılmak?
Şehrin en çirkin yüzünde
Yalancı kollar aramak
***
Sordular mı sana da?
"Onu gördük arabada
Yanında da biri vardı"
Deyince için acıdı mı?
-
Bu açık hava cezası beni çok, çok sıktı
Ayrılık değil de beni, bi' sözün yıktı
Bu açık hava cezası beni çok, çok sıktı
Ağlamazdım eskiden, bu da yeni çıktı
***
Çoktan unuturdum seni, çoktan
Unutmak elimde olsa
Çoktan unuturdum seni, çoktan
Unutmak elimde olsa
***
Sana da yazık, bana da yazık
İkimiz için de çok zor bu ayrılık
Sana da yazık, bana da yazık
İkimiz için de çok zor
***
Bu açık hava cezası beni çok, çok sıktı
Ayrılık değil de beni, bi' sözün yıktı
Bu açık hava cezası beni çok, çok sıktı
Ağlamazdım eskiden, bu da yeni çıktı
***
Çoktan unuturdum seni, çoktan
Unutmak elimde olsa
Çoktan unuturdum seni, çoktan
Unutmak elimde olsa
***
Sana da yazık, bana da yazık
İkimiz için de çok zor bu ayrılık
Sana da yazık, sana da yazık
Bana da yazık, bana da yazık
İkimiz için de çok zor
***
İkimiz için de çok zor
İkimiz için de çok zor
İkimiz için de çok zor
İkimiz için de çok zor
İkimiz için de çok zor
-
Ben sigaran değilim ki, dudaklarında söndür beni
Bir kibrit çak, kalbimi yak, söndür at yere, ez geç beni
Bir nefes çek, üfür ruhuma, can ver bana, yaşat beni
Her nefeste derin derin, bir öldür bir dirilt, güldür beni
***
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
***
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
***
Ben kibritçi kız değilim ki, aşk ateşi sönünce çağır beni
Bir kibrit çak, kalbimi yak, söndür at yere, ez geç beni
Sen istersen her şey biter, her şeyi boş ver, sen gel yeter
İsmin yeter, cismin yeter, seslen yeter, emret yeter
***
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
***
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor