Paul Russel

Lil Boo Thang Let me tell you Girl You my lil' boo thang So, I don't give a hoot what your dude say Girl, I know You a lil' too tame I'll be shooting that shot like 2K Girl, I know Tell 'em I'm, tell 'em I'm next Tell 'em you found a lil' something too fresh I know Tell 'em I'm, tell 'em I'm next Tell 'em you found a lil' something too fresh I know Put a lil' gold in the teeth And the fit good, so I took the doors off the Jeep, okay I see a brother holding your seat, no beef But I'm trying to get to know you at least Don't take my talkin' to you wrong I can keep it chill like a sauvignon blanc I'ma keep it real when your man long gone If you're looking for a friend then you got the wrong song Baby girl, what's good, what's with ya? If you book tonight, that's fiction I'm outside, not with ya You want me, go figure To the back, to the front You a ten baby girl, but I'm the one (hey) To the back (to the back), to the front (to the front) You a ten baby girl, but I'm the one, one You my lil' boo thang So, I don't give a hoot what your dude say Girl, I know You a lil' too tame I'll be shooting that shot like 2K Girl, I know Tell 'em I'm, tell 'em I'm next Tell 'em you found a lil' something too fresh I know Tell 'em I'm, tell 'em I'm next Tell 'em you found a lil' something too fresh I know Hey Girl, you got me I'm singing It's like Oh, ooh-oh, you got the best of my love Oh, ooh-oh, you got the best of my, my Oh, ooh-oh, you got the best of my love Oh, ooh-oh, and in that dress, I'm like (whoa) You my lil' boo thang (yeah) So, I don't give a hoot what your dude say Girl, I know You a lil' too tame I'll be shooting that shot like 2K Girl, I know Tell 'em I'm, tell 'em I'm next Tell 'em you found a lil' something too fresh I know Tell 'em I'm, tell 'em I'm next Tell 'em you found a lil' something too fresh I know

Kibritçi Kız Ben sigaran değilim ki, dudaklarında söndür beni Bir kibrit çak, kalbimi yak, söndür at yere, ez geç beni Bir nefes çek, üfür ruhuma, can ver bana, yaşat beni Her nefeste derin derin, bir öldür bir dirilt, güldür beni *** Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter *** Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor *** Ben kibritçi kız değilim ki, aşk ateşi sönünce çağır beni Bir kibrit çak, kalbimi yak, söndür at yere, ez geç beni Sen istersen her şey biter, her şeyi boş ver, sen gel yeter İsmin yeter, cismin yeter, seslen yeter, emret yeter *** Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter *** Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor

Üstü Açık Araba Kimler girdi aramıza? Nasıl yaptın bunu bana? Hesabını soruca'm Acısını çıkarıca'm *** Kimler girdi aramıza? Nasıl yaptın bunu bana? Hesabını soruca'm Üstü açık arabada *** Kimler girdi aramıza? Nasıl yaptın bunu bana? Hesabını soruca'm Acısını çıkarıca'm *** Kimler girdi aramıza? Nasıl yaptın bunu bana? Hesabını soruca'm Üstü açık arabada *** Terk edilmek nasıl? Nasılmış aldatılmak? Şehrin en çirkin yüzünde Yalancı kollar aramak *** Sordular mı sana da? "Onu gördük arabada Yanında da biri vardı" Deyince için acıdı mı? *** Terk edilmek nasıl? Nasılmış aldatılmak? Şehrin en çirkin yüzünde Yalancı kollar aramak *** Sordular mı sana da? "Onu gördük arabada Yanında da biri vardı" Deyince için acıdı mı? *** Kimler girdi aramıza? Nasıl yaptın bunu bana? Hesabını soruca'm Acısını çıkarıca'm *** Kimler girdi aramıza? Nasıl yaptın bunu bana? Hesabını soruca'm Üstü açık arabada *** Terk edilmek nasıl? Nasılmış aldatılmak? Şehrin en çirkin yüzünde Yalancı kollar aramak *** Sordular mı sana da? "Onu gördük arabada Yanında da biri vardı" Deyince için acıdı mı? *** Terk edilmek nasıl? Nasılmış aldatılmak? Şehrin en çirkin yüzünde Yalancı kollar aramak *** Sordular mı sana da? "Onu gördük arabada Yanında da biri vardı" Deyince için acıdı mı?

Sana da Yazık Bana da Yazık Bu açık hava cezası beni çok, çok sıktı Ayrılık değil de beni, bi' sözün yıktı Bu açık hava cezası beni çok, çok sıktı Ağlamazdım eskiden, bu da yeni çıktı *** Çoktan unuturdum seni, çoktan Unutmak elimde olsa Çoktan unuturdum seni, çoktan Unutmak elimde olsa *** Sana da yazık, bana da yazık İkimiz için de çok zor bu ayrılık Sana da yazık, bana da yazık İkimiz için de çok zor *** Bu açık hava cezası beni çok, çok sıktı Ayrılık değil de beni, bi' sözün yıktı Bu açık hava cezası beni çok, çok sıktı Ağlamazdım eskiden, bu da yeni çıktı *** Çoktan unuturdum seni, çoktan Unutmak elimde olsa Çoktan unuturdum seni, çoktan Unutmak elimde olsa *** Sana da yazık, bana da yazık İkimiz için de çok zor bu ayrılık Sana da yazık, sana da yazık Bana da yazık, bana da yazık İkimiz için de çok zor *** İkimiz için de çok zor İkimiz için de çok zor İkimiz için de çok zor İkimiz için de çok zor İkimiz için de çok zor