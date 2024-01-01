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7/24 Dinle Kalp Gözü

Kalp Gözü Şarkı Sözleri

Paul Russel Kalp Gözü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Paul Russel Kalp Gözü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalp Gözü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Paul Russel

Paul Russel

Kalp Gözü

  • Lil Boo Thang

  • Kibritçi Kız

  • Üstü Açık Araba

  • Sana da Yazık Bana da Yazık

  • Kibritçi Kız (Akustik)

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