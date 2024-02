Paula Fernandes

Sei que nenhum de nós será Feliz cultivando uma vida sem regar assim Eu sei que bem lá no fundo você Também não consegue esquecer esse nosso amor Hoje eu sou o sol que brilha sozinho em qualquer lugar E você chove em noites vazias sem luar A gente canta os sonhos, mas nem sempre podemos sonhar A gente encanta os outros, mas nem sempre sabemos amar Lembra das flores que você regou A primeira vez que você me beijou Dizendo pra eu deixar a chuva chover Se aquela rosa que desabrochou Não sabe viver longe do seu amor Então venha me molhar, fazer a chuva chover Sei que nenhum de nós será Feliz cultivando uma vida sem regar assim Eu sei que bem lá no fundo você Também não consegue esquecer esse nosso amor Hoje eu sou o sol que brilha sozinho em qualquer lugar E você chove noites vazias sem luar A gente canta os sonhos, mas nem sempre podemos sonhar A gente encanta os outros, mas nem sempre sabemos amar Lembra das flores que você regou A primeira vez que você me beijou Dizendo pra eu deixar a chuva chover Se aquela rosa que desabrochou Não sabe viver longe do seu amor Então venha me molhar, fazer a chuva chover Ah, ah, ah, ah Fazer a chuva chover Ah, ah, ah, ah Fazer a chuva chover Ah, ah, ah, ah Fazer a chuva chover Ah, ah, ah, ah Ah, ah, ah