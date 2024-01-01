Leftover Love You don't call me up at 4 am Begging me to come and let you in Feels like something different *** You don't make me feel like second best Never someone else around your friends That's cuz' your nothing like him *** Laying on your left side Never felt so right Still messed up on the inside But that's all right *** Take all that I got Till there's no leftover love Take all that I got Though it might not be enough You could be the one You could be the one One to fix me up You can have it all You can have it all Till there's no leftover love *** I don't feel need to check your phone I don't need to wonder where you go Like I always did before It's so easy when I'm with you No sense of time My lows feel highs

Hey Gidi Karadeniz Hey gidi Karadeniz Doldi da taşamadi Etmiyelum sevdaluk Edenler yaşamadi

Oy Oy Güzelim Döndüm dere yukari Aklum kaldi deniza oy aklum kaldi deniza Aklum kaldi deniza oy aklum kaldi deniza *** Sevduğum arkamuzdan oy oy güzelum Neler dediler biza oy neler dediler biza Neler dediler biza oy neler dediler biza *** Denizun dalgasini Dereler savuşturur oy dereler savuşturur Dereler savuşturur oy dereler savuşturur *** Ayri düştüm yarumden oy oy güzelum Kim bizi kavuşturur oy kim bizi kavuşturur Kim bizi kavuşturur oy kim bizi kavuşturur *** Gemim geliyor gemim Duduğuni çalmadan oy duduğuni çalmadan Duduğuni çalmadan oy duduğuni çalmadan *** Azrail'e can vermem oy oy güzelim Sevduğumi almadan oy sevduğumi almadan Sevduğumi almadan oy sevduğumi almadan *** Oy gemim budanasun Yaktun beni yanasun oy yaktun beni yanasun Yaktun beni yanasun oy yaktun beni yanasun *** Bu köyün inadina oy oy güzelim Alır beni gidesun oy alur beni gidesun Alır beni gidesun oy alur beni gidesun *** Azrail'e can vermem Azrail'e can vermem Azrail'e can vermem Oy oy güzelum *** Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan *** Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan *** Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan Sevduğumi almadan oy Sevduğumi almadan

Liligum Sevduğum türküleri Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum Söyliyelum sıradan Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum Söyliyelum sıradan *** Beni de hatırlayun Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum Ben gidince buradan Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum Ben gidince buradan *** Uzandım yatağuma Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum Derin uykuya daldum Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum Derin uykuya daldum *** Kız senun merağundan Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum Böyle sarardum soldum Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum Böyle sarardum soldum *** Topladum da topladum Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum Çiçeğun sarisini Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum Çiçeğun sarisini *** Böyle boşa geçirdum Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum Ömrümün yarisini Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum Ömrümün yarisini Ah oy oy oy, oy oy oy, liligum Ömrümün yarisini

İgzali-na İgzalina igzali Variyu molvaskani Mefta mogiyonarttu Var viçinem zaskani *** Nam inepes eladi Çitoni porçaskani Hayde vigzalat hayde Si şkimorde do ma skani *** E kayiği kayiği Sevdaskimi nay iği Mendiğina mendiği Haşo mor vamomiği

Havaz Ali Meraletz Havaz ail meraletz-onder Takidum çağs egoğa-onder Astazunim sevdain-onder Egoğ intsi donoğa-onder *** Çağh kukar u kenatser-onder Tszun kuka nor menatser-onder Ersun oçğharon ama-onder Gürcistani menaster-onder *** Tun ari u yez ari-onder Yar meziği vov vari-onder Tuğhtme kiya ku dadin-onder Kiçme intsiği vari-onder

Atma Türkü Uşak çikar ceketi Mintanun kara midur Evlendurmeyi seni Baban fukara midur *** E kiz kendun beyazsun Foga uyar karali Daha güzel olurdun Bağlasan acem şali *** Yaylanun yollarina Uzun uzun ağaçlar Boyle delikanliya Babam bi kiz bağişlar *** Giydum çaruklarumi Gel bağla bağlarini Al da beni aşalum Hemşinun dağlarini

Khaçivanag un duzi Parlak olur yulduzi Çiksam khaçivanaga Görsam sevduğum kizi *** Karşiya kayalara Peri bağirur peri Kar yağdi da kapadi Koniştuğumuz yeri *** Hey gidi khaçivanag Karşisi cakut daği Güneşten kar eridi Meraktan yürek yaği Khaçivanag un duzi Parlak olur yulduzi Çiksam khaçivanaga Görsam sevduğum kizi *** Karşiya kayalara Peri bağirur peri Kar yağdi da kapadi Koniştuğumuz yeri *** Hey gidi khaçivanag Karşisi cakut daği Güneşten kar eridi Meraktan yürek yaği

Dumanlı Dağlar Oy dumanlar dumanlar Hep dağlari sardunuz Yüreğumun derdini Bilsanuz ağlardunuz *** Gürgen yaprağun sari Yere düşmesa bari Senun da benum gibi *** Yüreğun mi yarali *** Armut çiçekli armut Yol üsitne durursun Ne mutli dallaruna Her geçeni görürsün *** Karşiya çifte çamlar Sakizi yere damlar Sevup alamiyanun Yüreğini buz bağlar

Akar Hemşin Deresi Bilmem nereden akar Bilmem nereden akar Habu derenun başi Habu derenun başi Yol vermez ki geçeyim Yol vermez ki geçeyim İçinun çoktur taşi İçinun çoktur taşi Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Bile gidelum hayde Akar hemşin deresi Akar hemşin deresi Dolar Karadeniz'a Dolar Karadeniz'a Evvelden benum idun Evvelden benum idun Şimdi ne oldi biza Şimdi ne oldi biza Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Bile gidelum hayde Akar hemşin deresi Akar hemşin deresi Çat duzina göl olur Çat duzina göl olur Beyuği evlenince Beyuği evlenince Küçuğina yol olur Küçuğina yol olur Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Bile gidelum hayde Ayağumda var yara Ayağumda var yara Basamiyorum kara Basamiyorum kara Kurban olayim kurban Kurban olayim kurban Sozinde duran yara Sozinde duran yara Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Bile gidelum hayde Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Bile gidelum hayde Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Bile gidelum hayde Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Hayde güzelum hayde Bile gidelum hayde

Gidiyorum Yayladan bu yil çiktum yaylaya çimena bastum karsuz ander kalsun yaylasi o da sevilmez yarsuz *** gidiyorum yayladan güz geldi onun içun her puardan su içtum sevduğum senun içun *** veranuskürt dağini aştum ağlamağilen belki gelursun diye arduma bakmağilen *** dağlarun başina bak kar yağdi kişina bak felek vurdi ayirdi allahun işine bak

Kar Yağar Karamişa Kar yağar karamişun Kar yağar karamişun Kara yapraklarina Kara yapraklarina *** Eleyim sevduğumun Eleyim sevduğumun Balli dudaklarina Balli dudaklarina *** Eleyim sevduğumun Eleyim sevduğumun Balli dudaklarina Balli dudaklarina *** Elevit dere içi Elevit dere içi Otlar koyunla keçi Otlar koyunla keçi *** Kesme şekere benzer Kesme şekere benzer Yarum ağzunun içi Yarum ağzunun içi *** Kesme şekere benzer Kesme şekere benzer Yarum ağzunun içi Yarum ağzunun içi *** Yayladan ki yürudum Yayladan ki yürudum Yayla güneşli idi Yayla güneşli idi *** Bakamadum geriya Bakamadum geriya Gözlerum yaşlı idi Gözlerum yaşlı idi *** Bakamadum geriya Bakamadum geriya Gözlerum yaşlı idi Gözlerum yaşlı idi *** Bakamadum geriya Bakamadum geriya Gözlerum yaşlı idi Gözlerum yaşlı idi