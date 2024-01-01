Peçenekli Süleyman

Misket Güvercin uçuverdi Kanadını acıverdi Yar yandım aman El kızı değil mı aman aman Sevdi de kaçıverdi A benim aslan yarım Duvara yaslan yarım Duvar cefa çekemez Bağrıma yaslan yarım Daracık daracık sokaklar Kızlar misket yuvarlar Pul pul olsun dökülsün Onu öpen dudaklar Oy farfara farfara Ateş düştü şalvara Ağzım dilim kurudu Kız sana yalvara yalvara Camının müezzini yok İçinin düzeni yok Yar yandım aman ayrılamam Eller ne derse desin aman Yurdumdan güzeli yok Ha benim haçı yarım Başımın tacı yarım Eller bana acımaz Sen barı acı yarım Daracık daracık sokaklar Kızlar misket yuvarlar Kızlara sıra vermiyor Kocaman kocaman karılar Oy farfara farfara Ateş düştü şalvara Ağzım dilim kurudu Kız sana yalvara yalvara

Yaban Elleri Gözü yaşlı bulutları, başı karlı şu dağları Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım Dizimizde kaldı yoldu, iki parça etti dağlar Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım Yıkılası yaban eller

Fidayda Aman bulguru kaynatırlar Kuzum bulguru kaynatırlar Serinde yaylatırlar Aman serinde yaylatırlar *** Aman bizde adet böyledir Kuzum bizde adet böyledir Güzeli ağlatırlar Aman çirkini söyletirler *** Fidayda da Ankaralım fidayda Beş yüz altın yedirdim bir ayda Gitti de gelmedi ne fayda Başını da yesin bu sevda *** Aman dama çıkma baş açık Haydi dama çıkma baş açık Arpalar kara kılçık Aman arpalar kara kılçık *** Aman eğer gönlün var ise Haydi eğer gönlün var ise Al bohçanı yola çık Aman al bohçanı yola çık *** Fidayda da Ankaralım fidayda Beş yüz altın yedirdim bir ayda Gitti de gelmedi ne fayda Başını da yesin bu sevda