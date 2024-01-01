Best Of Ankara Muhabbet Geceleri-4 Şarkı Sözleri
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Peçenekli Süleyman
Best Of Ankara Muhabbet Geceleri-4
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Yandım anam anam çıra gibi valla
Sarı kız öldüm anam anam sarı kız
Dnam anam hani kaşık sesi
Ceviz kırıyon maşallah he
***
Yar yandım öldüm anam ey
Koydun beni cebelide yanlızda
Sana yandım sarı sarı kız
Koydun beni yanlızda arkadaşım
Sarı sarı kız hop
***
Aman sarı saçın yaş doğurur
Haydi saçı sarın yaş doğurur
Anam anam ey
Efendim kaşık sesi demek
Alkış demek alkış demek
Eğlence demek eğlence demek
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Gözü yaşlı bulutları, başı karlı şu dağları
Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım
Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler
Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım
Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar
Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım
Dizimizde kaldı yoldu, iki parça etti dağlar
Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım
Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler
Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım
Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar
Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım
Yıkılası yaban eller
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Güvercin uçuverdi
Kanadını acıverdi
Yar yandım aman
El kızı değil mı aman aman
Sevdi de kaçıverdi
A benim aslan yarım
Duvara yaslan yarım
Duvar cefa çekemez
Bağrıma yaslan yarım
Daracık daracık sokaklar
Kızlar misket yuvarlar
Pul pul olsun dökülsün
Onu öpen dudaklar
Oy farfara farfara
Ateş düştü şalvara
Ağzım dilim kurudu
Kız sana yalvara yalvara
Camının müezzini yok
İçinin düzeni yok
Yar yandım aman ayrılamam
Eller ne derse desin aman
Yurdumdan güzeli yok
Ha benim haçı yarım
Başımın tacı yarım
Eller bana acımaz
Sen barı acı yarım
Daracık daracık sokaklar
Kızlar misket yuvarlar
Kızlara sıra vermiyor
Kocaman kocaman karılar
Oy farfara farfara
Ateş düştü şalvara
Ağzım dilim kurudu
Kız sana yalvara yalvara
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Aman bulguru kaynatırlar
Kuzum bulguru kaynatırlar
Serinde yaylatırlar
Aman serinde yaylatırlar
***
Aman bizde adet böyledir
Kuzum bizde adet böyledir
Güzeli ağlatırlar
Aman çirkini söyletirler
***
Fidayda da Ankaralım fidayda
Beş yüz altın yedirdim bir ayda
Gitti de gelmedi ne fayda
Başını da yesin bu sevda
***
Aman dama çıkma baş açık
Haydi dama çıkma baş açık
Arpalar kara kılçık
Aman arpalar kara kılçık
***
Aman eğer gönlün var ise
Haydi eğer gönlün var ise
Al bohçanı yola çık
Aman al bohçanı yola çık
***
Fidayda da Ankaralım fidayda
Beş yüz altın yedirdim bir ayda
Gitti de gelmedi ne fayda
Başını da yesin bu sevda
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