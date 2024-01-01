Peçenekli Süleyman

Sarı Kız Yandım anam anam çıra gibi valla Sarı kız öldüm anam anam sarı kız Dnam anam hani kaşık sesi Ceviz kırıyon maşallah he *** Yar yandım öldüm anam ey Koydun beni cebelide yanlızda Sana yandım sarı sarı kız Koydun beni yanlızda arkadaşım Sarı sarı kız hop *** Aman sarı saçın yaş doğurur Haydi saçı sarın yaş doğurur Anam anam ey Efendim kaşık sesi demek Alkış demek alkış demek Eğlence demek eğlence demek

Yaban Elleri Gözü yaşlı bulutları, başı karlı şu dağları Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım Dizimizde kaldı yoldu, iki parça etti dağlar Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım Yıkılası yaban eller

Misket Güvercin uçuverdi Kanadını acıverdi Yar yandım aman El kızı değil mı aman aman Sevdi de kaçıverdi A benim aslan yarım Duvara yaslan yarım Duvar cefa çekemez Bağrıma yaslan yarım Daracık daracık sokaklar Kızlar misket yuvarlar Pul pul olsun dökülsün Onu öpen dudaklar Oy farfara farfara Ateş düştü şalvara Ağzım dilim kurudu Kız sana yalvara yalvara Camının müezzini yok İçinin düzeni yok Yar yandım aman ayrılamam Eller ne derse desin aman Yurdumdan güzeli yok Ha benim haçı yarım Başımın tacı yarım Eller bana acımaz Sen barı acı yarım Daracık daracık sokaklar Kızlar misket yuvarlar Kızlara sıra vermiyor Kocaman kocaman karılar Oy farfara farfara Ateş düştü şalvara Ağzım dilim kurudu Kız sana yalvara yalvara