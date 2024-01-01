Gönül yarası Olmadık yerde kanar durur Anıların ruhu dolanır Anlatmaya kelimeler yetmez Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş Hayat kare kare geçiyor gözlerimden Doyamadan, nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım Ateş topu düşer yüreğime Alev alev yanar içimde Alır başımı yollara düşerim Kara kara düşünürüm, üzülürüm Kızarım halime, koşarım son sürat Yorulunca yığılıp kaldığım yerde Adını sayıklarım gündüz gece Nereye baksam izlerin var, silinmiyor Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor *** Yalan sözler gülüşlere, kandın gittin ellere Kim bilir kaç senelerce, yanar durur bu içimde Gün görmeyen şu yüzüm bir sende güldü, seni sevdi Dönsen de kıymeti yok, düştün gözümden bir kere Adaletsiz koca dünya, yine olan bana oldu Aşk ateşi, yar acısı dönüp durup beni vurdu *** Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı Gönül yarası *** Yitik, mağrur gönlüme, kıydın gittin ömrüme Neyim varsa inandığım, kayıp ziyan şimdi yarım Gün görmeyen şu yüzüm bir sende güldü, seni sevdi Dönsen de kıymeti yok, düştün gözümden bir kere Adaletsiz koca dünya, yine olan bana oldu Aşk ateşi, yar acısı dönüp durup beni vurdu *** Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı Gönül yarası Gönül yarası