Gönül Yarası Şarkı Sözleri
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푸른 공기에 나는 항복한다
It은 내 안에 물결을 만들고
보이지 않게 보이는 이 떨림 만이
속세의 먼지를 털어주네
그안에 뜨고 잠겨
아침을 맞이하네
Flow는 내입가에 미소를 만들고
***
혼란스러운 세상사 모두 잊게하네 (잊게하네)
혼란스러운 세상사 모두 잊게하네 (잊게하네)
그들은 이야기 하고 늙어가니
나는 도도해 지련다
지금은 웃기를 좋아하고
나에게 속삭인다
***
푸른 공기에 나는 항복한다
It은 내안에 물결을 만들고
보이지 않게 보이는 이 떨림 만이
속세의 먼지를 털어주네
그안에 뜨고 잠겨
아침을 맞이하네
Flow는 내입가에 미소를 만들고
***
잊게하네
잊게하네
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Gönül yarası
Olmadık yerde kanar durur
Anıların ruhu dolanır
Anlatmaya kelimeler yetmez
Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş
Hayat kare kare geçiyor gözlerimden
Doyamadan, nasıl geçti bunca zaman?
Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım
Ateş topu düşer yüreğime
Alev alev yanar içimde
Alır başımı yollara düşerim
Kara kara düşünürüm, üzülürüm
Kızarım halime, koşarım son sürat
Yorulunca yığılıp kaldığım yerde
Adını sayıklarım gündüz gece
Nereye baksam izlerin var, silinmiyor
Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor
***
Yalan sözler gülüşlere, kandın gittin ellere
Kim bilir kaç senelerce, yanar durur bu içimde
Gün görmeyen şu yüzüm bir sende güldü, seni sevdi
Dönsen de kıymeti yok, düştün gözümden bir kere
Adaletsiz koca dünya, yine olan bana oldu
Aşk ateşi, yar acısı dönüp durup beni vurdu
***
Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı
Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı
Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı
Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı
Gönül yarası
***
Yitik, mağrur gönlüme, kıydın gittin ömrüme
Neyim varsa inandığım, kayıp ziyan şimdi yarım
Gün görmeyen şu yüzüm bir sende güldü, seni sevdi
Dönsen de kıymeti yok, düştün gözümden bir kere
Adaletsiz koca dünya, yine olan bana oldu
Aşk ateşi, yar acısı dönüp durup beni vurdu
***
Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı
Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı
Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı
Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı
Gönül yarası
Gönül yarası
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