Starry Night Şarkı Sözleri
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푸른 바다 보다 더 푸른 바다 같은
별이 빛나는 밤, 별, 별이 빛나는 밤
지금 이 노래 보다 더 노래 같은 우리
지금 이 순간 보다 더 순간 같은 우리들
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Ocean, night, stars, song, moment
Ocean, starlight, moment, now, us
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이제 알 것 같아 다 알 필요 없단 걸
이미 알고 있어 여기 있는 우리
이 세상의 끝에서 이젠 들을 수 있어
당신의 예술을요 이젠 들을 수있나요
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World, fearless, pleasure, edge, listen
World, freedom, listen, now, us