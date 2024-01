푸른 바다 보다 더 푸른 바다 같은 별이 빛나는 밤, 별, 별이 빛나는 밤 지금 이 노래 보다 더 노래 같은 우리 지금 이 순간 보다 더 순간 같은 우리들 *** Ocean, night, stars, song, moment Ocean, starlight, moment, now, us *** 이제 알 것 같아 다 알 필요 없단 걸 이미 알고 있어 여기 있는 우리 이 세상의 끝에서 이젠 들을 수 있어 당신의 예술을요 이젠 들을 수있나요 *** World, fearless, pleasure, edge, listen World, freedom, listen, now, us