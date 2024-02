Geçmiş olsun bir enkazdan Hafif hasarlı çıkmış gibiyim Kalbimdeki kırıklara dokundum İyileşmiş kanamıyor ellerim Geçmiş olsun bir enkazdan Hafif hasarlı çıkmış gibiyim Kalbimdeki kırıklara dokundum İyileşmiş kanamıyor ellerim Sen hayallerimi yıkıp geçmiş Terk edip gitmiş sevgilisin Belki ben Tanrı'nın sevdiği O şanslı kullarından biriyim Küllerimden doğarım Kara kışta gül açarım Önce gürler ardından sağnak yağarım İçimde ben bende daha güçlü bir ben var Her şeyi unutup yeniden başlarım Küllerimden doğarım Kara kışta gül açarım Önce gürler ardından sağnak yağarım İçimde ben bende daha güçlü bir ben var Her şeyi unutup yeniden başlarım Geçmiş olsun bir enkazdan Hafif hasarlı çıkmış gibiyim Kalbimdeki kırıklara dokundum İyileşmiş kanamıyor ellerim Sen hayallerimi yıkıp geçmiş Terk edip gitmiş sevgilisin Belki ben Tanrı'nın sevdiği O şanslı kullarından biriyim Küllerimden doğarım Kara kışta gül açarım Önce gürler ardından sağnak yağarım İçimde ben bende daha güçlü bir ben var Her şeyi unutup yeniden başlarım Küllerimden doğarım Kara kışta gül açarım Önce gürler ardından sağnak yağarım İçimde ben bende daha güçlü bir ben var Her şeyi unutup yeniden başlarım