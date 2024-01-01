Bir Şarıkıdır Yaşamak-Segah Şarkı Sözleri
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Pelin Uyanıker
Bir Şarıkıdır Yaşamak-Segah
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Bensiz ey gül gülşeni âlemde mey nûş eyleme
Andelib-i aşkını hasretle hâmuş eyleme
Gönlümü sahbayı hicranınla sarhoş eyleme
Her ne cevreylersen et ahdü feramuş eyleme
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Bir rüzgardır, gelir geçer sanmıştım
Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim, sevgilim
Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştin ah
Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim, sevgilim, sevgilim
Bir gün gelir unutursun demiştin sevgilim
Hicranını uyutursun demiştin sevgilim
Unutmadım, unutmadım
Aşka hasret, sana hasret bekliyorum sevgilim, sevgilim
Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştin ah
Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim, sevgilim, sevgilim
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