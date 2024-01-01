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7/24 Dinle Bir Şarıkıdır Yaşamak-Segah

Bir Şarıkıdır Yaşamak-Segah Şarkı Sözleri

Pelin Uyanıker Bir Şarıkıdır Yaşamak-Segah şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Pelin Uyanıker Bir Şarıkıdır Yaşamak-Segah şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Şarıkıdır Yaşamak-Segah sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Pelin Uyanıker

Pelin Uyanıker

Bir Şarıkıdır Yaşamak-Segah

  • Bensiz Ey Gül

  • Sevda Yaratan

  • Olmaz İlaç Sinei Sad Pareme

  • Benim Sen Nemsin

  • Allı Yemeni

  • Dertliyim Ruhuma

  • Bir Rüzgardır

  • Gel Gitme

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