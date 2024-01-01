Pelin Uyanıker

Bu Yıl Ada Sensiz Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi Dil’de yalnız dolaştım hep, göz yaşlarım dinmedi Ben de şaştım, nasıl oldu, yüreğime inmedi Dil’de yalnız dolaştım hep, göz yaşlarım dinmedi

Bu Gün Yine Gönlümün Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindim Sana baktım; ay kadar, bahar kadar güzeldin *** Gel gör beni nelere duçâr eyledi derdin Sana baktım; ay kadar, bahar kadar güzeldin

Mümkün Mü Unutmak Güzelim Neydi O Akşam Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam Hülya gibi rüya gibi bir şeydi o akşam İçtik kanarak bir ezeli meydi o akşam Hülya gibi rüya gibi bir şeydi o akşam

Kimseye Etmem Şikayet Kimseye etmem şikâyet Ağlarım ben hâlime Kimseye etmem şikâyet Ağlarım ben hâlime * Titrerim mücrim gibi Baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi Baktıkça istikbalime * Perdei zulmet çekilmiş Korkarım ikbalime Perdei zulmet çekilmiş Korkarım ikbalime * Titrerim mücrim gibi Baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi Baktıkça istikbalime