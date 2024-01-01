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7/24 Dinle Bir Şarkıdır Yaşamak-Nihavend

Bir Şarkıdır Yaşamak-Nihavend Şarkı Sözleri

Pelin Uyanıker Bir Şarkıdır Yaşamak-Nihavend şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Pelin Uyanıker Bir Şarkıdır Yaşamak-Nihavend şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Şarkıdır Yaşamak-Nihavend sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Pelin Uyanıker

Pelin Uyanıker

Bir Şarkıdır Yaşamak-Nihavend

  • Bu Yıl Ada Sensiz

  • Ne Dert Kalır Ne Hüzün

  • Bu Gün Yine Gönlümün

  • Mümkün Mü Unutmak Güzelim Neydi O Akşam

  • Nerelerde Kaldın Ey

  • Ayrıldı Gönül Şimdi

  • Potbori

  • Menekşelendi Sular

  • Vücud İkliminin

  • Güller Ne Hoştur

  • Kimseye Etmem Şikayet

  • Körfezdeki Dalgın Suya

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