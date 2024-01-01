Pelin Uyanıker

Maziyi Nasıl Taşlara Mâziyi nasıl taşlara çizmişse denizler Aşkın ebedi tarihidir yüzdeki izler Yıllar bile dünden bize bir hâtıra gizler Aşkın ebedi tarihidir yüzdeki izler

Dil Bir Güzele Meyletti Dil bir güzele meyletti hele Fâş etme ele, sevdim ben seni *** Gel gel dil sevdi seni Aman, rûyinde beni aman Ol sîm gerdeni yaktı bendeni *** Samur gibi kaş, on altıdır yaş Gel eyleme fâş, sevdim ben seni *** Gel gel dil sevdi seni Aman, rûyinde beni aman Ol sîm gerdeni yaktı bendeni

Gönlümün Ezhar İçinde Gönlümün ezhâr içinde gül gibi dildârı var Neyleyim her sevgisinde bir yığın ağyârı var Gül sevenler katlanır hârın dilâzâr cevrine Her gülün bir goncası her goncanın bir hârı var

Sevda İle Dillendi Bu Sevdâ ile dillendi bu son şarkı sesinle İsyanı bırak gel de bu son besteyi dinle Rûhumdaki dert bir gece ağlaşsa seninle Hicranı unuttur bana çılgın hevesinle İsyanı bırak gel de bu son besteyi dinle