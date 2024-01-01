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7/24 Dinle Bir Şarıkıdır Yaşamak-Rast

Bir Şarıkıdır Yaşamak-Rast Şarkı Sözleri

Pelin Uyanıker Bir Şarıkıdır Yaşamak-Rast şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Pelin Uyanıker Bir Şarıkıdır Yaşamak-Rast şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Şarıkıdır Yaşamak-Rast sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Pelin Uyanıker

Pelin Uyanıker

Bir Şarıkıdır Yaşamak-Rast

  • Maziyi Nasıl Taşlara

  • Dil Bir Güzele Meyletti

  • Gönlümün Ezhar İçinde

  • Sevda İle Dillendi Bu

  • Belki Bir Sabah Geleceksin

  • Aylar Geçiyor Sen Bana

  • Gelse O Şuh Meclise

  • Seni Andım Yine Kalbimde

  • Sen Nazla Gezerken

  • Yine Bir Gül Nihal

  • Erdi Bahar Sardı Yine

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