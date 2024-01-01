Bir Şarıkıdır Yaşamak-Rast Şarkı Sözleri
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Pelin Uyanıker
Bir Şarıkıdır Yaşamak-Rast
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Mâziyi nasıl taşlara çizmişse denizler
Aşkın ebedi tarihidir yüzdeki izler
Yıllar bile dünden bize bir hâtıra gizler
Aşkın ebedi tarihidir yüzdeki izler
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Dil bir güzele meyletti hele
Fâş etme ele, sevdim ben seni
***
Gel gel dil sevdi seni
Aman, rûyinde beni aman
Ol sîm gerdeni yaktı bendeni
***
Samur gibi kaş, on altıdır yaş
Gel eyleme fâş, sevdim ben seni
***
Gel gel dil sevdi seni
Aman, rûyinde beni aman
Ol sîm gerdeni yaktı bendeni
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Gönlümün ezhâr içinde gül gibi dildârı var
Neyleyim her sevgisinde bir yığın ağyârı var
Gül sevenler katlanır hârın dilâzâr cevrine
Her gülün bir goncası her goncanın bir hârı var
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Sevdâ ile dillendi bu son şarkı sesinle
İsyanı bırak gel de bu son besteyi dinle
Rûhumdaki dert bir gece ağlaşsa seninle
Hicranı unuttur bana çılgın hevesinle
İsyanı bırak gel de bu son besteyi dinle
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Yine bir Gülnihâl aldı bu gönlümü
Yine bir Gülnihâl aldı bu gönlümü
Sim ten, gonca fem bibedel ol güzel
Sim ten, gonca fem bibedel ol güzel
Ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü
Ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü
Pür eda, pür cefa pek küçük, pek güzel
Pür eda, pür cefa pek küçük, pek güzel
Görmedim kimsede böyle bir dilruba
Görmedim kimsede böyle bir dilruba
Böyle kaş, böyle göz böyle el, böyle yüz
Böyle kaş, böyle göz böyle el, böyle yüz
Aşıkın bağrını üzmeye göz süzer
Aşıkın bağrını üzmeye göz süzer
El aman, pek yaman her zaman ol güzel
El aman, pek yaman her zaman ol güzel
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