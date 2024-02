Pelin Uyanıker

Gidiyor musun, yani geçici mi? Seyahat mi, temelli mi? *** Topladığım valizleri, teker teker boşalttım Gitmek için ayırttığım biletleri hep yaktım Elimden hiç düşmedi, telefonlara sardım Dün gece yoksun diye, koltukta yattım *** Gidiyor musun, yani geçici mi? Seyahat mi, temelli mi? *** Madem gidiyorsun, yalandan veda et Reçetemde bir kaç dost, biraz da metanet Her zaman ki huyun bu, gel bizide ziyan et Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet *** Madem gidiyorsun, yalandan veda et Reçetemde bir kaç dost, biraz da metanet Her zaman ki huyun bu, gel bizide ziyan et Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet *** Topladığım valizleri, teker teker boşalttım Gitmek için ayırttığım biletleri hep yaktım Elimden hiç düşmedi, telefonlara sardım Dün gece yoksun diye, koltukta yattım *** Gidiyor musun, yani geçici mi? Seyahat mi, temelli mi? *** Madem gidiyorsun, yalandan veda et Reçetemde bir kaç dost, biraz da metanet Her zaman ki huyun bu, gel bizide ziyan et Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet *** Madem gidiyorsun, yalandan veda et Reçetemde bir kaç dost, biraz da metanet Her zaman ki huyun bu, gel bizide ziyan et Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet