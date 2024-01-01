Pelin Yılmaz

Bir Kadeh Daha Ver Dudağımda hıçkırık gözlerimde yaş Her boşalan kadehte bir umut arıyorum Beni bilmeyenler desinler ayyaş Bir kadeh daha ver Ver yalvarıyorum Ömrün nesi kaldı eridi yavaş yavaş Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum Varsın titresin elim boşver arkadaş Bir kadeh daha ver Ver yalvarıyorum Ömrün nesi kaldı eridi yavaş yavaş Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum Varsın titresin elim boşver arkadaş Bir kadeh daha ver Ver yalvarıyorum Ellerim her zaman boş hayallerim solmuş Kaderi ben boşuna zorladım anlıyorum Gülme dostum halime içeyim yavaş yavaş Bir kadeh daha ver Ver yalvarıyorum Ömrün nesi kaldı eridi yavaş yavaş Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum Varsın titresin elim boşver arkadaş Bir kadeh daha ver Ver yalvarıyorum Ömrün nesi kaldı eridi yavaş yavaş Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum Varsın titresin elim boşver arkadaş Bir kadeh daha ver Ver yalvarıyorum

Senden Vazgeçmem Umrumda değil yaşamak ölmek Canımdan geçerim senden vazgeçmem Umrumda değil yaşamak ölmek Canımdan geçerim senden vazgeçmem Olur mu bu aşkı? bir anda silmek Canımdan geçerim senden vazgeçmem *** Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş sönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canımdan geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem *** Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş sönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canımdan geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem *** Artık bundan sonra sensiz olamam Kendime başka bir dünya kuramam Artık bundan sonra sensiz olamam Kendime başka bir dünya kuramam *** Mümkün değil benim sensiz yaşamam Canımdan geçerim senden vazgeçmem *** Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş sönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canımdan geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem *** Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş sönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canımdan geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem

Güldür Yüzümü İnsanı yaşatan ümitler Güneşi getiren saatler gibi İnsanı yaşatan ümitler Güneşi getiren saatler gibi Gerçeğe dönüşen vaatler gibi Geliver yanıma güldür yüzümü Gerçeğe dönüşen vaatler gibi Geliver yanıma güldür yüzümü Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü Bahane arama yol uzun diye Reddetme aşkımı son sözüm diye Bahane arama yol uzun diye Reddetme aşkımı son sözüm diye Böyle çok sevene bu nazın niye Geliver yanıma güldür yüzümü Böyle çok sevene bu nazın niye Geliver yanıma güldür yüzümü Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü