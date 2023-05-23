Alışmışız Şarkı Sözleri
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Perdenin Ardındakiler
Alışmışız
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Artık yapamam, kalamam bu evde
Yanıyor ciğerim, korkularım peşimde yan
***
Bana küs, vakit az
Beni sev yine de
Beni öp ya da öldür
Kalbinin orta yerinde
***
Of duramam bak
Bu sevgi bize fazla
Alışmışız yalnız olmaya
Mutsuz uyanmaya
***
Bu defter kapanır ama fayda etmez
Dünya yıkılır, yaşananlar silinmez an
***
Bana küs, vakit az
Beni sev yine de
Beni öp ya da öldür
Kalbinin orta yerinde
***
Of duramam bak
Bu sevgi bize fazla
Alışmışız yalnız olmaya
Mutsuz uyanmaya
***
Of duramam bak
Bu sevgi bize fazla
Alışmışız yalnız olmaya
Mutsuz uyanmaya