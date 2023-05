Perdenin Ardındakiler

Artık yapamam, kalamam bu evde Yanıyor ciğerim, korkularım peşimde yan *** Bana küs, vakit az Beni sev yine de Beni öp ya da öldür Kalbinin orta yerinde *** Of duramam bak Bu sevgi bize fazla Alışmışız yalnız olmaya Mutsuz uyanmaya *** Bu defter kapanır ama fayda etmez Dünya yıkılır, yaşananlar silinmez an *** Bana küs, vakit az Beni sev yine de Beni öp ya da öldür Kalbinin orta yerinde *** Of duramam bak Bu sevgi bize fazla Alışmışız yalnız olmaya Mutsuz uyanmaya *** Of duramam bak Bu sevgi bize fazla Alışmışız yalnız olmaya Mutsuz uyanmaya