Perdenin Ardındakiler

Yine boş yine loş bu oda Seni benden ayıran tüm anılarla Dur, daha gitme yolumuz uzun Zamanı gelir elbet başka kalplere dokunuruz *** Dokunuruz, başka tenlere sokuluruz yine yine Yeryüzünde kayboluruz Kibrimizde boğuluruz Başka dudaklarla öpüşürüz yine yine Gökyüzünde buluşuruz, Ankara'yla bozuşuruz *** Gecenin bana oyununa bak Gülüşünde gizlenmiş tüm yıldızlar Belki kötü bir başlangıca son oluruz Başka evlerde, Odalarda soyunuruz *** Soyunuruz, başka tenlere sokuluruz yine yine Yeryüzünde kayboluruz Kibrimizde boğuluruz Başka dudaklarla öpüşürüz yine yine Gökyüzünde buluşuruz, Ankara'yla bozuşuruz