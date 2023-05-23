Ankara'yla Bozuşuruz Şarkı Sözleri
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Perdenin Ardındakiler
Ankara'yla Bozuşuruz
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Yine boş yine loş bu oda
Seni benden ayıran tüm anılarla
Dur, daha gitme yolumuz uzun
Zamanı gelir elbet başka kalplere dokunuruz
***
Dokunuruz, başka tenlere sokuluruz yine yine
Yeryüzünde kayboluruz
Kibrimizde boğuluruz
Başka dudaklarla öpüşürüz yine yine
Gökyüzünde buluşuruz, Ankara'yla bozuşuruz
***
Gecenin bana oyununa bak
Gülüşünde gizlenmiş tüm yıldızlar
Belki kötü bir başlangıca son oluruz
Başka evlerde,
Odalarda soyunuruz
***
Soyunuruz, başka tenlere sokuluruz yine yine
Yeryüzünde kayboluruz
Kibrimizde boğuluruz
Başka dudaklarla öpüşürüz yine yine
Gökyüzünde buluşuruz, Ankara'yla bozuşuruz