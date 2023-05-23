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7/24 Dinle Perdenin Ardındakiler
Beni Kendinden Kurtar

Beni Kendinden Kurtar

Alternatif Müzik

10 Parça | 33:01
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Beni Kendinden Kurtar

Perdenin Ardındakiler 03:26
02

Ankara'yla Bozuşuruz

Perdenin Ardındakiler 02:44
03

Kalbinde Birileri Var

Perdenin Ardındakiler 03:17
04

Her Gece

Perdenin Ardındakiler 04:21
05

Uzaklara Savrulalım

Perdenin Ardındakiler 03:33
06

Yağmurlar feat. Anıl Piyancı

Perdenin Ardındakiler 03:56
07

Alışmışız

Perdenin Ardındakiler 02:29
08

Gökyüzü

Perdenin Ardındakiler 02:31
09

Hatıralarım

Perdenin Ardındakiler 03:06
... KAPAT
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