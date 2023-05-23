Beni Kendinden Kurtar Şarkı Sözleri
Perdenin Ardındakiler Beni Kendinden Kurtar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Perdenin Ardındakiler Beni Kendinden Kurtar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beni Kendinden Kurtar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Perdenin Ardındakiler
Beni Kendinden Kurtar
Tüm Şarkıları
-
Senin ellerindeyim
Düşlerindeyim, gülüşlerindeyim
Kaybolan soluk gidişlerin
Canım sevgilim artık ölmeyelim
***
Boşluğun dibinde yalnızım
Biraz kararsızım
Kendinden utanır mısın?
Sonum belki en başımdır
Yollar karışmıştır
Ben olmadan kaçamaz mısın?
***
Düşerdim yamaçlarından
Sapsarı saçlarından, avuçlarından
Yine de kalkar severdim, gülüşün özeldi
Beni kendinden kurtar
***
Düşerdim yamaçlarından
Sapsarı saçlarından, avuçlarından
Yine de kalkar severdim, gülüşün özeldi
Beni kendinden kurtar
***
Aynalar korkumu yansıtır
Titriyor dizlerim, gerçeğim sanrıdır
Gözlerin gizliyor zihnini
O son sözlerini, kararmış kalbini
Yüzleşmem gereken doğrular
Savaşım kendim ve bir kaç satırla
Suçluyum bahar gözlerine
Yağmur yağmışsa, artık huzursuzsan
***
Düşerdim yamaçlarından
Sapsarı saçlarından, avuçlarından
Yine de kalkar severdim, gülüşün özeldi
Beni kendinden kurtar
***
Düşerdim yamaçlarından
Sapsarı saçlarından, avuçlarından
Yine de kalkar severdim, gülüşün özeldi
Beni kendinden kurtar