Perdenin Ardındakiler

Senin ellerindeyim Düşlerindeyim, gülüşlerindeyim Kaybolan soluk gidişlerin Canım sevgilim artık ölmeyelim *** Boşluğun dibinde yalnızım Biraz kararsızım Kendinden utanır mısın? Sonum belki en başımdır Yollar karışmıştır Ben olmadan kaçamaz mısın? *** Düşerdim yamaçlarından Sapsarı saçlarından, avuçlarından Yine de kalkar severdim, gülüşün özeldi Beni kendinden kurtar *** Düşerdim yamaçlarından Sapsarı saçlarından, avuçlarından Yine de kalkar severdim, gülüşün özeldi Beni kendinden kurtar *** Aynalar korkumu yansıtır Titriyor dizlerim, gerçeğim sanrıdır Gözlerin gizliyor zihnini O son sözlerini, kararmış kalbini Yüzleşmem gereken doğrular Savaşım kendim ve bir kaç satırla Suçluyum bahar gözlerine Yağmur yağmışsa, artık huzursuzsan *** Düşerdim yamaçlarından Sapsarı saçlarından, avuçlarından Yine de kalkar severdim, gülüşün özeldi Beni kendinden kurtar *** Düşerdim yamaçlarından Sapsarı saçlarından, avuçlarından Yine de kalkar severdim, gülüşün özeldi Beni kendinden kurtar