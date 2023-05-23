Perdenin Ardındakiler Doruk Ereşter ve Direnç Kaçmaz'ın yollarının 2017'de kesişmesiyle ortaya çıkan bir müzik grubudur. 2017 yılının Eylül ayında ilk teklileri Gökyüzü'nü yayınlayan ikili hız kesmeden çalışmaya devam edip Kendime ve Ankara'yla Bozuşuruz isimli teklileri ile dinleyicilerin ilgilerini çekmeye başlamıştır. 20 Aralık’ta ilk video klipleri Derdime'yi dinleyicileriyle buluşturan grup, 23 Ocak 2020 tarihinde 5 şarkıdan oluşan ilk EP’leri Düşüş'ü piyasaya çıkarmıştır. Bu EP’nin ardından Anıl Piyancı ile birlikte gerçekleştirdikleri Yağmurlar isimli işbirliği klibiyle beraber yayımlanmış, büyük ilgi görmüş ve uzun süre pek çok listede ilk sıralarda yerini korumuştur.