Gökyüzü Şarkı Sözleri
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Perdenin Ardındakiler
Gökyüzü
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Yeşilini bırak bak gün doğacak uzaklarda bir yerlerde
Sensiz kalacak bütün ormanlar yanacak bu çürük kalbimde
Gök yüzüne bir bak o gri bulutlar ıslatacak ikimizi de
***
Bu şehir dökülmüş içinde anılar birikmiş yüzlerce
İnsan acıyı tatmış, onu sarmış ve gömmüş derinlere
Tüm geceleri yut, çünkü yıldızlar küser gidenlere