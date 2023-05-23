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7/24 Dinle
Perdenin Ardındakiler
Hatıralarım
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10 Parça | 33:01
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Şarkı Sözleri
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01
Hatıralarım
Perdenin Ardındakiler
03:06
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02
Beni Kendinden Kurtar
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03:26
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03
Ankara'yla Bozuşuruz
Perdenin Ardındakiler
02:44
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04
Kalbinde Birileri Var
Perdenin Ardındakiler
03:17
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05
Her Gece
Perdenin Ardındakiler
04:21
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06
Uzaklara Savrulalım
Perdenin Ardındakiler
03:33
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07
Yağmurlar feat. Anıl Piyancı
Perdenin Ardındakiler
03:56
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08
Alışmışız
Perdenin Ardındakiler
02:29
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09
Gökyüzü
Perdenin Ardındakiler
02:31
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