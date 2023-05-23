Perdenin Ardındakiler

Ölümünü düşünemeden Şehrine yağmur getiremeden Dudakalarına yine dokunamadan Yaşamak çok zor *** Geri geri yürüyorum ben Kalbine dönemiyorum Öpemiyorum Yüzüne bakamıyorum Bir yaprak gibi dökülüyorum *** Yüzüne baharlar doğdu Topraklar dokundu tenine bu gece Ölüm kokar hatıralarım Doğrular beni kandırıyor yine *** Yüzüne baharlar doğdu Topraklar dokundu tenine bu gece Ölüm kokar hatıralarım Doğrular beni kandırıyor yine *** Kelimeler siliniyor kendiliğinden Artık yalnız kalamıyorum Korkuyorum, aklımı kaybediyorum Daha fazla şarkı yazamıyorum *** Kayboluyor hatıralarım Gençliğim, çocukluk anılarım Bir boşlukta rüyalar görüyorum İstemediğim birine dönüşüyorum *** Yüzüne baharlar doğdu Topraklar dokundu tenine bu gece Ölüm kokar hatıralarım Doğrular beni kandırıyor yine *** Yüzüne baharlar doğdu Topraklar dokundu tenine bu gece Ölüm kokar hatıralarım Doğrular beni kandırıyor yine