Hatıralarım Şarkı Sözleri
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Perdenin Ardındakiler
Hatıralarım
Tüm Şarkıları
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Ölümünü düşünemeden
Şehrine yağmur getiremeden
Dudakalarına yine dokunamadan
Yaşamak çok zor
***
Geri geri yürüyorum ben
Kalbine dönemiyorum
Öpemiyorum
Yüzüne bakamıyorum
Bir yaprak gibi dökülüyorum
***
Yüzüne baharlar doğdu
Topraklar dokundu tenine bu gece
Ölüm kokar hatıralarım
Doğrular beni kandırıyor yine
***
Yüzüne baharlar doğdu
Topraklar dokundu tenine bu gece
Ölüm kokar hatıralarım
Doğrular beni kandırıyor yine
***
Kelimeler siliniyor kendiliğinden
Artık yalnız kalamıyorum
Korkuyorum, aklımı kaybediyorum
Daha fazla şarkı yazamıyorum
***
Kayboluyor hatıralarım
Gençliğim, çocukluk anılarım
Bir boşlukta rüyalar görüyorum
İstemediğim birine dönüşüyorum
***
Yüzüne baharlar doğdu
Topraklar dokundu tenine bu gece
Ölüm kokar hatıralarım
Doğrular beni kandırıyor yine
***
Yüzüne baharlar doğdu
Topraklar dokundu tenine bu gece
Ölüm kokar hatıralarım
Doğrular beni kandırıyor yine