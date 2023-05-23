Her Gece Şarkı Sözleri
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Perdenin Ardındakiler
Her Gece
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İçimde bi' yerlerde
Saklı bir şarkım var
Duyamadım onu
Duyamadım onu
***
Göz çukurlarından hüzünler
Kalbine dayanmış
Göremedim onu
Göremedim onu
***
"Üzülme, geçer", dediler
"O artık iyi", dediler
Düşüyormuş
Tutamadım onu
***
"Üzülme, geçer", dediler
"O artık iyi", dediler
Düşüyormuş
Tutamadım onu
***
Her gece baş ucumda
Gülüşlerin aklımın ucundan geçer
Yıllar geçer
Ben sende kalırım
***
Her gece baş ucumda
Gülüşlerin aklımın ucundan geçer
Yıllar geçer
Ben sende kalırım
***
İçimde bi' yerlerde
Ağlayan bi' çocuk var
Bulamadım onu
Bulamadım onu
***
Her pişmanlığının
Nedeni ben olmuşum
Anlayamadım onu
Anlayamadım onu
***
"Üzülme, geçer", dediler
"O artık iyi", dediler
Üşüyormuş
Saramadım onu
***
"Üzülme, geçer", dediler
"O artık iyi", dediler
Üşüyormuş
Saramadım onu
***
Her gece baş ucumda
Gülüşlerin aklımın ucundan geçer
Yıllar geçer
Ben sende kalırım
***
Her gece baş ucumda
Gülüşlerin aklımın ucundan geçer
Yıllar geçer
Ben sende kalırım
***
Her gece baş ucumda
Gülüşlerin aklımın ucundan geçer
Yıllar geçer
Ben sende kalırım
***
Her gece baş ucumda
Gülüşlerin aklımın ucundan geçer
Yıllar geçer
Ben sende kalırım