Perdenin Ardındakiler

İçimde bi' yerlerde Saklı bir şarkım var Duyamadım onu Duyamadım onu *** Göz çukurlarından hüzünler Kalbine dayanmış Göremedim onu Göremedim onu *** "Üzülme, geçer", dediler "O artık iyi", dediler Düşüyormuş Tutamadım onu *** "Üzülme, geçer", dediler "O artık iyi", dediler Düşüyormuş Tutamadım onu *** Her gece baş ucumda Gülüşlerin aklımın ucundan geçer Yıllar geçer Ben sende kalırım *** Her gece baş ucumda Gülüşlerin aklımın ucundan geçer Yıllar geçer Ben sende kalırım *** İçimde bi' yerlerde Ağlayan bi' çocuk var Bulamadım onu Bulamadım onu *** Her pişmanlığının Nedeni ben olmuşum Anlayamadım onu Anlayamadım onu *** "Üzülme, geçer", dediler "O artık iyi", dediler Üşüyormuş Saramadım onu *** "Üzülme, geçer", dediler "O artık iyi", dediler Üşüyormuş Saramadım onu *** Her gece baş ucumda Gülüşlerin aklımın ucundan geçer Yıllar geçer Ben sende kalırım *** Her gece baş ucumda Gülüşlerin aklımın ucundan geçer Yıllar geçer Ben sende kalırım *** Her gece baş ucumda Gülüşlerin aklımın ucundan geçer Yıllar geçer Ben sende kalırım *** Her gece baş ucumda Gülüşlerin aklımın ucundan geçer Yıllar geçer Ben sende kalırım