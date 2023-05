Perdenin Ardındakiler

Beni yordun, dayanıyordum Kalbimdeki kırıklara Tükeniyordum, sabrediyordum Başka dudaklara dokunmana *** Zorlanıyordum, düşlüyordum seni Beni sevmişsin gibi *** Kalbinde birileri var Olsun be geriye bi bak Dön o akşama Ağlarken öpüştüğümüz *** Bu şehrin havası bozuk Burnumda kötü kokusu Gidişlerin Boynuna yasla beni *** Geberiyordum, kayboluyordum Eski fotoğraflarda Arıyordum seni, bulamıyordum Bambaşka dudaklarda *** Zorlanıyordum, düşlüyordum seni Beni sevmişsin gibi *** Kalbinde birileri var Olsun be geriye bi bak Dön o akşama Ağlarken öpüştüğümüz *** Bu şehrin havası bozuk Burnumda kötü kokusu Gidişleri Boynuna yasla beni *** Kalbinde birileri var Olsun be geriye bi bak Dön o akşama Ağlarken öpüştüğümüz *** Bu şehrin havası bozuk Burnumda kötü kokusu Gidişlerin Boynuna yasla beni