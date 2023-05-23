Kalbinde Birileri Var Şarkı Sözleri
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Perdenin Ardındakiler
Kalbinde Birileri Var
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Beni yordun, dayanıyordum
Kalbimdeki kırıklara
Tükeniyordum, sabrediyordum
Başka dudaklara dokunmana
***
Zorlanıyordum, düşlüyordum seni
Beni sevmişsin gibi
***
Kalbinde birileri var
Olsun be geriye bi bak
Dön o akşama
Ağlarken öpüştüğümüz
***
Bu şehrin havası bozuk
Burnumda kötü kokusu
Gidişlerin
Boynuna yasla beni
***
Geberiyordum, kayboluyordum
Eski fotoğraflarda
Arıyordum seni, bulamıyordum
Bambaşka dudaklarda
***
Zorlanıyordum, düşlüyordum seni
Beni sevmişsin gibi
***
Kalbinde birileri var
Olsun be geriye bi bak
Dön o akşama
Ağlarken öpüştüğümüz
***
Bu şehrin havası bozuk
Burnumda kötü kokusu
Gidişleri
Boynuna yasla beni
***
Kalbinde birileri var
Olsun be geriye bi bak
Dön o akşama
Ağlarken öpüştüğümüz
***
Bu şehrin havası bozuk
Burnumda kötü kokusu
Gidişlerin
Boynuna yasla beni