Sana Ne Şarkı Sözleri
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Perdenin Ardındakiler
Sana Ne
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Seni öpmeden ölürsem
Şehrimin yağmurları
Adına kazınır
Yine sana yazarım
***
Seni öpmeden gidersem
Tutmaz ayaklarım
Seni bulmalıyım
Kalbine dokunmalıyım
***
Beni sev, beni gör, beni duy ve sarıl
Kokunu benle sanıp bağrıma basarım
Kendime darılır, kendime kızarım
Odamdan solmaya başladın
***
Beni sev, beni gör, beni duy ve sarıl
Kokunu benle sanıp bağrıma basarım
Kendime darılır, kendime kızarım
Odamdan solmaya başladın
***
Seni öpmeden gülersem
Topluma kanser yayılır
Dudaklarından
Soluklanayım
***
Seni öpmeden uyursam
Rüyalarım yarım kalır
Bunu yapmamalısın
Kâbusum olmamalıydın
***
Beni sev, beni gör, beni duy ve sarıl
Kokunu benle sanıp bağrıma basarım
Kendime darılır, kendime kızarım
Odamdan solmaya başladın
***
Beni sev, beni gör, beni duy ve sarıl
Kokunu benle sanıp bağrıma basarım
Kendime darılır, kendime kızarım
Odamdan solmaya başladın
-
sana ne benim çektiğim acılardan
daha ne alabilirsin ki bu canımdan
sana ne benim çektiğim acılardan
daha ne alabilirsin ki bu canımdan
***
açtığın yaraları saramadım
saracak birini henüz bulamadım
ayrılık zor değil 3gun ağlarsın sonra vur patlasın çal oynasın yaaa
hasret kervanına kapılmışım ön sıradayım
senin umurunda değil bu dünya
***
yeni yeni sevdalar çiçeği misin bana ne bana ne bana ne be
şartlar bunu gerektirdi ayrıldık iste bahane bahane bahane
Allah'ın sopası yok ki gökten indirsin
geldin mi sözüme sürüne sürüne
hayatımda biri var mı merak etmişsin sana ne sana ne sana ne
***
yeni yeni sevdalar çiçeği misin bana ne bana ne bana ne be
şartlar bunu gerektirdi ayrıldık iste bahane bahane bahane
Allah'ın sopası yok ki gökten indirsin
geldin mi sözüme sürüne sürüne
hayatımda biri var mı merak etmişsin sana ne sana ne sana ne
***
sana ne benim çektiğim acılardan
daha ne alabilirsin ki bu canımdan
sana ne benim çektiğim acılardan
daha ne alabilirsin ki bu canımdan
***
açtığın yaraları saramadım
saracak birini henüz bulamadım
ayrılık zor değil 3gun ağlarsın sonra vur patlasın çal oynasın yaaa
hasret kervanına kapılmışım ön sıradayım
senin umurunda değil bu dünya
***
yeni yeni sevdalar çiçeği misin bana ne bana ne bana ne be
şartlar bunu gerektirdi ayrıldık iste bahane bahane bahane
Allah'ın sopası yok ki gökten indirsin
geldin mi sözüme sürüne sürüne
hayatımda biri var mı merak etmişsin sana ne sana ne sana ne
***
yeni yeni sevdalar çiçeği misin bana ne bana ne bana ne be
şartlar bunu gerektirdi ayrıldık iste bahane bahane bahane
Allah'ın sopası yok ki gökten indirsin
geldin mi sözüme sürüne sürüne
hayatımda biri var mı merak etmişsin sana ne sana ne sana ne
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