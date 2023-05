Perdenin Ardındakiler

Kırılır kanadım, dönemem geriye Her dans edişinde bu kalp yıkılır Bembeyaz bir hüzün dokunur yüzüne Adımlarım sana yetişemez, geri kalır *** Beni kalbinde öldürsen de Hala her şarkımı sana yazarım Soğuk rüzgarlar var yüzünde Bana son kez bak, uzaklara savrulalım *** Beni kalbinde öldürsen de Hala her şarkımı sana yazarım Soğuk rüzgarlar var yüzünde Bana son kez bak, uzaklara savrulalım *** Düşerim, kalkarım Kanıyor bak kollarım Her gidişinde yeryüzü kararır Yanlış insanlar dokunur yüzüne Bense yatağımda kokunu ararım *** Beni kalbinde öldürsen de Hala her şarkımı sana yazarım Soğuk rüzgarlar var yüzünde Bana son kez bak, uzaklara savrulalım