Uzaklara Savrulalım Şarkı Sözleri
Perdenin Ardındakiler Uzaklara Savrulalım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Perdenin Ardındakiler Uzaklara Savrulalım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uzaklara Savrulalım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Perdenin Ardındakiler
Uzaklara Savrulalım
Tüm Şarkıları
-
Kırılır kanadım, dönemem geriye
Her dans edişinde bu kalp yıkılır
Bembeyaz bir hüzün dokunur yüzüne
Adımlarım sana yetişemez, geri kalır
***
Beni kalbinde öldürsen de
Hala her şarkımı sana yazarım
Soğuk rüzgarlar var yüzünde
Bana son kez bak, uzaklara savrulalım
***
Beni kalbinde öldürsen de
Hala her şarkımı sana yazarım
Soğuk rüzgarlar var yüzünde
Bana son kez bak, uzaklara savrulalım
***
Düşerim, kalkarım
Kanıyor bak kollarım
Her gidişinde yeryüzü kararır
Yanlış insanlar dokunur yüzüne
Bense yatağımda kokunu ararım
***
Beni kalbinde öldürsen de
Hala her şarkımı sana yazarım
Soğuk rüzgarlar var yüzünde
Bana son kez bak, uzaklara savrulalım