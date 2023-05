Perdenin Ardındakiler

Yağmurlar var kalbimde Sakın sakın ıslanma Kaç kurtar kendini Sığın başka duvarlara *** Yağmurlar var kalbimde Sakın sakın ıslanma Kaç kurtar kendini Sığın başka duvarlara *** Kaç kurtar kendi bur'dan ruhunu al git çok uzaklara Kaç kurtar kendi durma, aldırma o sahte suratlara Kaç kurtar kendi bur'dan, yok dostun her biri kurnaz Yavaş yavaş süzüldü kalbine kurmuş bak her biri kumpas *** Nefes alıp veriyoruz hepimizin sorunu başka Sürekli sarıyoruz oyunu baştan Gözüyle görse bile yorumu başka Her birimizin kaderi de sonu da başka *** İnanırız çoğumuz aşka Hedefimi sor, zoru başarmak Kaplamış her yanı yolumu taşlar Tutamam kalbimi gel soyunur akşam *** Gece çöker ve gökyüzü kararır Geçemedim köprüyü paralı Kalemi alırım ve dörtlüğü yazarım Karışık duygularıma kördüğüm atarım *** Yaşıyorum çözdüğüm kadarını (yalandı) Belki de ömrümü adadığım Bütün o değerler sevgi ne aşk Şu an sürüyorum içinde öldüğüm arabayı *** Yağmurlar var kalbimde Sakın sakın ıslanma Kaç kurtar kendini Sığın başka duvarlara *** Yağmurlar var kalbimde Sakın sakın ıslanma Kaç kurtar kendini Sığın başka duvarlara *** Kaç kurtar kendi bur'dan ruhunu al git çok uzaklara Kaç kurtar kendi durma, aldırma o sahte suratlara Kaç kurtar kendi bur'dan, yok dostun her biri kurnaz Yavaş yavaş süzüldü kalbine kurmuş bak her biri kumpas *** Çünkü üzerinde dolaşıyor kara bulutlar Bedenin ıslanırken yanar umutlar Kaderin yazısına kafa tutulmaz Ruhunun yaraları kanar usulca *** Çekilen acıların bi' anlamı var Hiçbir zaman boşuna değil Pes etme, kendine bi' şans tanı daha İleri sür atını yokuşa değil *** Çıkışı bilmesen de gir tünele Geminin kaptanı değilsen de bin dümene Sırtını dön, hemen kalbine bak kin güdene Gözünü kapa ve de gül güneşe *** İnan ki göreceksin yıkınca duvarlarını dokununca bir insanın kalbine Değişir damarında kanın akışı bile bakıp utanacaksın eski haline *** Yağmurlar var kalbimde Sakın sakın ıslanma Kaç kurtar kendini Sığın başka duvarlara *** Yağmurlar var (yağmurlar) kalbimde Sakın sakın ıslanma (ıslanma) Kaç kurtar (kaç kurtar) kendini Sığın başka duvarlara