Yağmurlar feat. Anıl Piyancı Şarkı Sözleri
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Perdenin Ardındakiler
Yağmurlar feat. Anıl Piyancı
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Yağmurlar var kalbimde
Sakın sakın ıslanma
Kaç kurtar kendini
Sığın başka duvarlara
***
Yağmurlar var kalbimde
Sakın sakın ıslanma
Kaç kurtar kendini
Sığın başka duvarlara
***
Kaç kurtar kendi bur'dan ruhunu al git çok uzaklara
Kaç kurtar kendi durma, aldırma o sahte suratlara
Kaç kurtar kendi bur'dan, yok dostun her biri kurnaz
Yavaş yavaş süzüldü kalbine kurmuş bak her biri kumpas
***
Nefes alıp veriyoruz hepimizin sorunu başka
Sürekli sarıyoruz oyunu baştan
Gözüyle görse bile yorumu başka
Her birimizin kaderi de sonu da başka
***
İnanırız çoğumuz aşka
Hedefimi sor, zoru başarmak
Kaplamış her yanı yolumu taşlar
Tutamam kalbimi gel soyunur akşam
***
Gece çöker ve gökyüzü kararır
Geçemedim köprüyü paralı
Kalemi alırım ve dörtlüğü yazarım
Karışık duygularıma kördüğüm atarım
***
Yaşıyorum çözdüğüm kadarını (yalandı)
Belki de ömrümü adadığım
Bütün o değerler sevgi ne aşk
Şu an sürüyorum içinde öldüğüm arabayı
***
Yağmurlar var kalbimde
Sakın sakın ıslanma
Kaç kurtar kendini
Sığın başka duvarlara
***
Yağmurlar var kalbimde
Sakın sakın ıslanma
Kaç kurtar kendini
Sığın başka duvarlara
***
Kaç kurtar kendi bur'dan ruhunu al git çok uzaklara
Kaç kurtar kendi durma, aldırma o sahte suratlara
Kaç kurtar kendi bur'dan, yok dostun her biri kurnaz
Yavaş yavaş süzüldü kalbine kurmuş bak her biri kumpas
***
Çünkü üzerinde dolaşıyor kara bulutlar
Bedenin ıslanırken yanar umutlar
Kaderin yazısına kafa tutulmaz
Ruhunun yaraları kanar usulca
***
Çekilen acıların bi' anlamı var
Hiçbir zaman boşuna değil
Pes etme, kendine bi' şans tanı daha
İleri sür atını yokuşa değil
***
Çıkışı bilmesen de gir tünele
Geminin kaptanı değilsen de bin dümene
Sırtını dön, hemen kalbine bak kin güdene
Gözünü kapa ve de gül güneşe
***
İnan ki göreceksin yıkınca duvarlarını dokununca bir insanın kalbine
Değişir damarında kanın akışı bile bakıp utanacaksın eski haline
***
Yağmurlar var kalbimde
Sakın sakın ıslanma
Kaç kurtar kendini
Sığın başka duvarlara
***
Yağmurlar var (yağmurlar) kalbimde
Sakın sakın ıslanma (ıslanma)
Kaç kurtar (kaç kurtar) kendini
Sığın başka duvarlara