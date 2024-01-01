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7/24 Dinle İstanbul'un Hanımları

İstanbul'un Hanımları Şarkı Sözleri

Perihan Altındağ Sözeri İstanbul'un Hanımları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Perihan Altındağ Sözeri İstanbul'un Hanımları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İstanbul'un Hanımları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ Sözeri

İstanbul'un Hanımları

  • Mümkün mü Unutmak Güzelim

  • Görünce O Dilberi(Taş Plak)

  • Anam Olasın Ömer(Taş Plak)

  • Konyalım

  • Dikmen Güzeli

  • Segah Gazel

  • Karşıdan Gel Göreyim

  • Bağlamamın Düğümü

  • Beni Unutma

  • Son Hatıra

  • Eminem

  • Düş Ben Gibi Bir Aşka

  • Saatlerce Başbaşa

  • Oğlanın Davarı

  • Sevda Zinciri

  • Sen Bu Yaylaları Yaylayamazsın

  • Helvacı

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