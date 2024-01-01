Perihan Altındağ Sözeri

Mümkün mü Unutmak Güzelim Mümkün mü unutmak güzelim Neydi o akşam, neydi o akşam. *** Hülya gibi, rüya gibi Bir şeydi o akşam, bir şeydi o akşam. *** İçtik kanarak bir ezeli. Meydi o akşam, meydi o akşam. *** Hülya gibi, rüya gibi Bir şeydi o akşam, bir şeydi o akşam.

Bağlamamın Düğümü Bağlamamın düğümü İsterler öldüğümü Sağ yanım yastık ister Sol yanım sevdiğimi Bağlamamın telleri Açıldı mı yaylaların güllere Türkmen kızı kınalar yakmış eline Altın kemer yakışıyor beline Yaylaya gidesice Gülleri solasıca Ne yaman güzel imiş Allah'tan bulasıca Bağlamamın telleri Açıldı mı yaylaların güllere Türkmen kızı kınalar yakmış eline Altın kemer yakışıyor beline *** Ek Dörtlük Yayla yolu yar yolu Kolunda testi dolu Testi kulpun kırılsın Yoruldu yarin kolu

Beni Unutma Beni unutma ki sana yanmışım Cefaya katlanmış, zehre kanmışım Anladım nihayet, ben aldanmışım

Son Hatıra Bil ki sen sihirli güzel gözlerinle Ruhumu okşayan tatlı sözlerinle Bitmeyen bir ızdırap yarattın gönlümde Unutamam bu hicranı ömrümde Hülyanla dolu bak her şey mehtap deniz Geceler yıldızlar sanki hepsi senden birer iz Aşkın bir serap sevgin bir masal oldu Atılmış bir gonca gibi ruhum sararıp soldu Ateşli dudakların yalnız benimdi Titreyen kalbimin en güzel yeri senindi En son hatıran ilk günün sevinci Kirpiklerinden yanağıma düşen küçük bir inci