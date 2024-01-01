Gel Cananım Şarkı Sözleri
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Pervin Söyünmez
Gel Cananım
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Dağlar dağımdır benim
Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Söyletme çok ağlarım
Söyletme çok ağlarım
Yaman çağımdıe benim
Dertli çağımdır benim
Oy dağlar dağlar dağlar
Oy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Yol verin yarim gele
Yol verin yarim gele
Dinsiz imansız dağlar
Dinsiz imansız dağlar
Dağları dağlasınlar
Dağları dağlasınlar
Görenler ağlasınlar
Oy beni ağlasınlar
O yarin mendiliyle
O yarin çevresiyle
Yaremi bağlasınlar
Yaremi bağlasınlar
Oy dağlar dağlar dağlar
Oy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Yol verin yarim gele
Yol verin yarim gele
Dinsiz imansız dağlar
Dinsiz imansız dağlar
-
Bu yıl bu dağların karı erimez
Eser bâd-i sabâ yel bozuk bozuk
Eser bâd-i sabâ yel bozuk bozuk
Türkmen kalkmış yaylasına yürümez
Dağılmış aşiret il bozuk bozuk
Dağılmış aşiret il bozuk bozuk
Elim varmaz güllerini dermeye
Dilim tutmaz hasta hâlin sormaya
Dilim tutmaz hasta hâlin sormaya
Dört kitabın mânasını bilmeye
Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk
Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk
Pir Sultan'ım yaratıldım kul diye
Zalimlerin elinde mi öl diye
Zalimlerin elinde mi öl diye
Dost haber yollamış durma gel diye
Geleceğim ama yol bozuk bozuk
Gelemem efendim hâl bozuk bozuk
-
Kale Kaleye Karşı
Kalenin Dibi Çarşı
Sen Zülüf Gölgesinde (Güzel)
Ben Yandım Güne Karşı
***
Kız Anam Babam Pasin'li Güzel Pasin'li Güzel
Çekemedim Gurbet Elin Yasını Güzel
***
Bir Ay Doğdu Pasin'den
Pasin'in Ortasından
Eyle Bir Yâr Sevdim Ki (Güzel)
Katmer Gülün Hasından
***
Kız Anam Babam Pasin'li Güzel Pasin'li Güzel
Çekemedim Gurbet Elin Yasını Güzel
***
Kaleden İndim Bugün
Elimde Altın Güğüm
Ben Öleyim Sevdiğim (Güzel)
Ne Dün Gördüm Ne Bugün
***
Kız Anam Babam Pasin'li Güzel Pasin'li Güzel
Çekemedim Gurbet Elin Yasını Güzel
-
Ağlama ceylan balası
Sızlama ceylan balası
Gider gözüv garası
Soyunum bak canıma
Hepsi de sevdağ yarası
Bu dağlar olmasaydı
Lalası (Çiçeği) solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri
Ayrılık olmasaydı
Ağlama ceylan balası
Sızlama ceylan balası
Gider gözüv garası
Soyunum bak canıma
Hepsi de sevdağ yarası
Bu dağların ardı var
Gönlümün muradı var
Gözlerinden anladım
Sende sevda derdi var
***
Ağlama ceylan balası
Sızlama ceylan balası
Gider gözüv garası
Soyunum bak canıma
Hepsi de sevdağ yarası
***
Bu dağlar güzel dağlar
Başını duman bağlar
Bir derde düşmüşem ki
Halimi gören ağlar
***
Ağlama ceylan balası
Sızlama ceylan balası
Gider gözüv garası
Soyunum bak canıma
Hepsi de sevdağ yarası
***
-
Bana Derviş demişler
Ben Derviş olamadım
Yanlış haber vermişler
***
Ben Derviş olamadım
Hakkı da bulamadım
***
Dervişler halim olur
Hak ile kelim olur
Hem kalbi serin olur
***
Ben Derviş olamadım
Hakkı da bulamadım
***
Dervişler mestur olur
Dil sarayı nur olur
Hak ile mamur olur
***
Ben Derviş olamadım
Hakkı da bulamadım
***
Dervişler cennet gülü
İsm-i azam bülbülü
Hayat bahşeyler dili
***
Ben Derviş olamadım
Hakkı da bulamadım
***
Derviş olan hak olur
Sahib-i idrak olur
Masivadan pak olur
***
Ben Derviş olamadım
Hakkı da bulamadım
***
Derviş olan ab olur
Mazhar-ı vahhab olur
Ciğeri kebap olur
***
Ben Derviş olamadım
Hakkı da bulamadım
***
Dervişler benzer güle
Bilmezler hiçbir hile
Hakk hakkı seven ile
***
Ben Derviş olamadım
Hakkı da bulamadım
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Mavi Yelekli Yârim (Gel Ah Canım Gel)
Beyaz Bilekli Yârim (Gel Şahinim Gel)
Yakdın Yandırdın Beni (Gel Ah Canım Gel)
Demir Yürekli Yarim (Sür Şahinim Gel)
***
Çubuk Koydum Çimene (Gel Ah Canım Gel)
Çimenin Çiçeğine (Gel Şahinim Gel)
İpek Olsam Sarılsam (Gel Ah Canım Gel)
Yârimin Eteğine (Sür Şahinim Gel)
***
Enginarı Oydurdum (Gel Ah Canım Gel)
İçine Gül Doldurdum (Gel Şahinim Gel)
Bir Vefasız Yâr İçin (Gel Ah Canım Gel)
Gül Benzimi Soldurdum (Sür Şahinim Gel)
-
Eşrefoğlu al haberi
Bahçe biziz gül bizdedir
Biz de Mevla'nın kuluyuz
Yetmiş iki dil bizdedir
***
Erlik midir eri yormak
Irak yoldan haber sormak
Cennetteki on dört ırmak
Coşkun akan sel bizdedir
***
Adem vardır ismi semiz
Alır abdest olmaz temiz
Halkı tan eylemek nemiz
Cümle küstahlık bizdedir
***
Arı vardır uçup gezer
Teni tenden seçip gezer
Canı bizden kaçıp gezer
Arı biziz bal bizdedir
***
Kimi sofu kimi hacı
Cümlemiz Hakk'a duacı
Resulüekrem'in tacı
Aba hırka şal bizdedir
***
Biz erenler gerçeyiğiz
Has bahçenin çiçeğiyiz
Hacı Bektaş köçeğiyiz
Edeb erkan yol bizdedir
***
Kuldur Hasan Dede'm kuldur
Manayı söyleyen dildir
Elif Hakk'a doğru yoldur
Cim ararsan dal bizdedir
-
Deli Gönül Feryad Etme Boşuna
Hal Bilmez Kişiye Yar Olamazsın
Bir Mürşide Bağlamazsan Özünü
Hakkın Huzurunda Var Olamazsın
Medet Sevdiğim
***
Vefasız Güzelden Olur Mu Çare
Yoruldum Derdinden Öldüm Bin Kere
Düşme Bir Zalıma Göz Göre Göre
Sen İnsan Olursun Kör Olamazsın
Medet Sevdiğim
***
Akarsu Bülbüller Ötmez Bağında
Dumanlar Eğlenip Gönül Dağında
Aşk Ateşi Yanar Oldu Bağrımda
Yanmış Yüreğime Kar Olamazsın
Medet Sevdiğim
-
Alim Deresinin Delik Daşları
Üstümüzde Dönüyor Ecel Guşları
Bütün Şehit Olmuş Din Gardaşları
Sevdiceğim Sarsın Yarelerimi
***
Alim Deresinde Guzgunlar Gezer
İnsan Sevdiğinden Bu Kadar Bezer
Hiç Olmazsa Ayda Bir Mektup Yazar
Sevdiceğim Sarsın Yarelerimi
***
Alim Deresinde Meşe Kesilmez
Hekimin Sardığı Yare Çözülmez
Lokman Hekim Gelse Yarem İy'olmaz
Sevdiceğim Sarsın Yarelerimi
-
Yayladan inerken göçüne vardım
Vay lele vay lele kurbanam lele
On iki güzelin içine vardım
Ben kime varayım dermana lele
***
Yayladan inerken yüküm eriktir
Vay lele vay lele kurbanam lele
Bir komşu kızı var ince feriktir
Ben kime varayım dermana lele
***
Yayladan inerken yüküm üzümdür
Vay lele vay lele kurbanam lele
Bir komşu kızı var iki gözümdür
Ben kime varayım dermana lele
-
Gel cananım benden hezar eyleme
Daim ahuzarda darda kalasın
Beni bu canımdan bezar eyledin
Dilerim Allahtan darda kalasın
De yörü de yörü yörü yörü
Kekliği yörü yörü yörü
Muradı gözümde kalanım yürü
Satarım bu canı da alırım seni
—
Dünyada olmasın halımı soran
Gün be gün işlesin sinende yaran
Elin dolu olsun beşiğin veran
El içinde bahtı karalı olasın
De yörü de yörü yörü yörü
Kekliği yörü yörü yörü
Muradı gözümde kalanım yörü
Satarım bu canı da alırım seni