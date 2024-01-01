Pervin Söyünmez

Gel Cananım Benden Gel cananım benden hezar eyleme Daim ahuzarda darda kalasın Beni bu canımdan bezar eyledin Dilerim Allahtan darda kalasın De yörü de yörü yörü yörü Kekliği yörü yörü yörü Muradı gözümde kalanım yürü Satarım bu canı da alırım seni — Dünyada olmasın halımı soran Gün be gün işlesin sinende yaran Elin dolu olsun beşiğin veran El içinde bahtı karalı olasın De yörü de yörü yörü yörü Kekliği yörü yörü yörü Muradı gözümde kalanım yörü Satarım bu canı da alırım seni

Keklik Keklik İdim Keklik idim vurdular Kanadımı kırdılar Daha ben ne idim ki Anamdan ayırdılar Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Keklik kumda eşinir Eşinir de deşinir Benim sevdiğim dilber Nerelerde düşünür

Hem Okudun Hem De Yazdım Hem okudum, hemi yazdım Yalan dünya senden bezdim?of Dağlar koyağını gezdim Yiten yavru bulunur mu?of El yazıya, el yazıya Duman çökmüş çöl yazıya?of Kurban olam, kurban olam Beşikte yatan kuzuya vay El veriyor el veriyor Orta da direk bel veriyor?of Döndüm baktım sağ yanıma Mehmetçikler can veriyor vay

Kara Tren Kara tren gelmez m'ola Düdüğünü çalmaz m'ola Gurbet ele yar yolladım Mektubunu yazmaz m'ola Allı gelin al olaydın Selvilere dal olaydın Gelen geçen yolculardan Nazlı yar beni soraydın Aldım çantamı elime Düştüm gurbetin yoluna Bilseydim ayrılmazdım Düştüm elalem diline Allı gelin al olaydın Selvilere dal olaydın Gelen geçen yolculardan Nazlı yar beni soraydın

Kerez Çiçek Açayi Kiraz çiçek açayı Aykırı dal üstüne (can can can aykiri dal üstüne) Alır seni kaçarum Kollarımın üstüne Çık kaçalım dağlara Dağlar olsun evimiz (şip şip şip dağlar olsun evimiz) Her gamardan bir yaprak Olsun keramitimiz Bayırının dibinde Üzün vurdu üzüme (can can can üzün vurdu üzüme) İnkar etme sevduğum Yüzün vurdu yüzüme

Gelin Ayşe Koyun gelir yata yata, Çamurlara bata bata Gelin Ayşe'm suya gitmiş, Yosunları tuta tuta Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm Dağlar başı duman Ayşe'm Koyun gelir kuzuyunan Ayağının tozuyunan, Gelin Ayşe'm suya gitmiş Yanı körpe kuzuyunan Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm Dağlar başı duman Ayşe'm

Cemile Aşkından yüreğim Talan Cemile Naz usandırır derler Yalan Cemile ** Bin cefa çektirir Sevdan Cemile Of demem, Allah derim İnan Cemile ** Cemile, Cemile, Cemile Bak işte düştüm eline İnsaf eyle Cemile Seni gidi şeytan seni fettan

Dolana dolana ay dolana dolana gün dolana şirin canım vereyim bana yari bulana bağa girdim nar için gül kopardım yar için bunca diyar dolaştım kara gözlü yar için kebaba köz istersin güzele naz istersin bir canım var vereyim daha sen ne istersin