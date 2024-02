Pervin Söyünmez

Kiraz çiçek açayı Aykırı dal üstüne (can can can aykiri dal üstüne) Alır seni kaçarum Kollarımın üstüne Çık kaçalım dağlara Dağlar olsun evimiz (şip şip şip dağlar olsun evimiz) Her gamardan bir yaprak Olsun keramitimiz Bayırının dibinde Üzün vurdu üzüme (can can can üzün vurdu üzüme) İnkar etme sevduğum Yüzün vurdu yüzüme