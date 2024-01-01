Güz Şarkı Sözleri
Pervin Söyünmez Güz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Pervin Söyünmez Güz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gel cananım benden hezar eyleme
Daim ahuzarda darda kalasın
Beni bu canımdan bezar eyledin
Dilerim Allahtan darda kalasın
De yörü de yörü yörü yörü
Kekliği yörü yörü yörü
Muradı gözümde kalanım yürü
Satarım bu canı da alırım seni
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Dünyada olmasın halımı soran
Gün be gün işlesin sinende yaran
Elin dolu olsun beşiğin veran
El içinde bahtı karalı olasın
De yörü de yörü yörü yörü
Kekliği yörü yörü yörü
Muradı gözümde kalanım yörü
Satarım bu canı da alırım seni
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Keklik İdim
Keklik idim vurdular
Kanadımı kırdılar
Daha ben ne idim ki
Anamdan ayırdılar
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
Keklik kumda eşinir
Eşinir de deşinir
Benim sevdiğim dilber
Nerelerde düşünür
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Hem okudum, hemi yazdım
Yalan dünya senden bezdim?of
Dağlar koyağını gezdim
Yiten yavru bulunur mu?of
El yazıya, el yazıya
Duman çökmüş çöl yazıya?of
Kurban olam, kurban olam
Beşikte yatan kuzuya vay
El veriyor el veriyor
Orta da direk bel veriyor?of
Döndüm baktım sağ yanıma
Mehmetçikler can veriyor vay
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Kara tren gelmez m'ola
Düdüğünü çalmaz m'ola
Gurbet ele yar yolladım
Mektubunu yazmaz m'ola
Allı gelin al olaydın
Selvilere dal olaydın
Gelen geçen yolculardan
Nazlı yar beni soraydın
Aldım çantamı elime
Düştüm gurbetin yoluna
Bilseydim ayrılmazdım
Düştüm elalem diline
Allı gelin al olaydın
Selvilere dal olaydın
Gelen geçen yolculardan
Nazlı yar beni soraydın
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Kiraz çiçek açayı
Aykırı dal üstüne
(can can can aykiri dal üstüne)
Alır seni kaçarum
Kollarımın üstüne
Çık kaçalım dağlara
Dağlar olsun evimiz
(şip şip şip dağlar olsun evimiz)
Her gamardan bir yaprak
Olsun keramitimiz
Bayırının dibinde
Üzün vurdu üzüme
(can can can üzün vurdu üzüme)
İnkar etme sevduğum
Yüzün vurdu yüzüme
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Koyun gelir yata yata,
Çamurlara bata bata
Gelin Ayşe'm suya gitmiş,
Yosunları tuta tuta
Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm
Dağlar başı duman Ayşe'm
Koyun gelir kuzuyunan
Ayağının tozuyunan,
Gelin Ayşe'm suya gitmiş
Yanı körpe kuzuyunan
Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm
Dağlar başı duman Ayşe'm
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Aşkından yüreğim
Talan Cemile
Naz usandırır derler
Yalan Cemile
**
Bin cefa çektirir
Sevdan Cemile
Of demem, Allah derim
İnan Cemile
**
Cemile, Cemile, Cemile
Bak işte düştüm eline
İnsaf eyle Cemile
Seni gidi şeytan seni fettan
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dolana ay dolana
dolana gün dolana
şirin canım vereyim
bana yari bulana
bağa girdim nar için
gül kopardım yar için
bunca diyar dolaştım
kara gözlü yar için
kebaba köz istersin
güzele naz istersin
bir canım var vereyim
daha sen ne istersin
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Ey benim sevdiceğim oy
Olur mu böyle keder
Of Sürmene yaylası da
On beş doktora bedel
Trabzon'un feneri oy
İki defa döneyi
Geldi Ordu vapuru da
Limana mı gireyi
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