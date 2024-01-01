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7/24 Dinle Gel Cananım

Gel Cananım Şarkı Sözleri

Pervin Söyünmez Gel Cananım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Pervin Söyünmez Gel Cananım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gel Cananım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Pervin Söyünmez

Pervin Söyünmez

Gel Cananım

  • Kale Kaleye Karşı

  • Bu Yıl Bu Dağların Karı

  • Dağlar Dağımdır Benim

  • Ağlama Ceylan Balası

  • Dervis Bu Halımi

  • Yedi Deve (Uzun Hava)

  • Mavi Yelekli Yarim

  • Eşrefoğlu

  • Deli Gönül Feryat Etme

  • Alim Deresi

  • Yayladan İnerken

  • Gel Cananım Benden

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