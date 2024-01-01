Pervin Söyünmez

Kale Kaleye Karşı Kale Kaleye Karşı Kalenin Dibi Çarşı Sen Zülüf Gölgesinde (Güzel) Ben Yandım Güne Karşı *** Kız Anam Babam Pasin'li Güzel Pasin'li Güzel Çekemedim Gurbet Elin Yasını Güzel *** Bir Ay Doğdu Pasin'den Pasin'in Ortasından Eyle Bir Yâr Sevdim Ki (Güzel) Katmer Gülün Hasından *** Kız Anam Babam Pasin'li Güzel Pasin'li Güzel Çekemedim Gurbet Elin Yasını Güzel *** Kaleden İndim Bugün Elimde Altın Güğüm Ben Öleyim Sevdiğim (Güzel) Ne Dün Gördüm Ne Bugün *** Kız Anam Babam Pasin'li Güzel Pasin'li Güzel Çekemedim Gurbet Elin Yasını Güzel

Bu Yıl Bu Dağların Karı Bu yıl bu dağların karı erimez Eser bâd-i sabâ yel bozuk bozuk Eser bâd-i sabâ yel bozuk bozuk Türkmen kalkmış yaylasına yürümez Dağılmış aşiret il bozuk bozuk Dağılmış aşiret il bozuk bozuk Elim varmaz güllerini dermeye Dilim tutmaz hasta hâlin sormaya Dilim tutmaz hasta hâlin sormaya Dört kitabın mânasını bilmeye Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk Pir Sultan'ım yaratıldım kul diye Zalimlerin elinde mi öl diye Zalimlerin elinde mi öl diye Dost haber yollamış durma gel diye Geleceğim ama yol bozuk bozuk Gelemem efendim hâl bozuk bozuk

Dağlar Dağımdır Benim Dağlar dağımdır benim Dağlar dağımdır benim Gam ortağımdır benim Gam ortağımdır benim Söyletme çok ağlarım Söyletme çok ağlarım Yaman çağımdıe benim Dertli çağımdır benim Oy dağlar dağlar dağlar Oy dağlar dağlar dağlar Başı dumanlı dağlar Göğsü çimenli dağlar Yol verin yarim gele Yol verin yarim gele Dinsiz imansız dağlar Dinsiz imansız dağlar Dağları dağlasınlar Dağları dağlasınlar Görenler ağlasınlar Oy beni ağlasınlar O yarin mendiliyle O yarin çevresiyle Yaremi bağlasınlar Yaremi bağlasınlar Oy dağlar dağlar dağlar Oy dağlar dağlar dağlar Başı dumanlı dağlar Göğsü çimenli dağlar Yol verin yarim gele Yol verin yarim gele Dinsiz imansız dağlar Dinsiz imansız dağlar

Ağlama Ceylan Balası Ağlama ceylan balası Sızlama ceylan balası Gider gözüv garası Soyunum bak canıma Hepsi de sevdağ yarası Bu dağlar olmasaydı Lalası (Çiçeği) solmasaydı Ölüm Allah'ın emri Ayrılık olmasaydı Ağlama ceylan balası Sızlama ceylan balası Gider gözüv garası Soyunum bak canıma Hepsi de sevdağ yarası Bu dağların ardı var Gönlümün muradı var Gözlerinden anladım Sende sevda derdi var *** Ağlama ceylan balası Sızlama ceylan balası Gider gözüv garası Soyunum bak canıma Hepsi de sevdağ yarası *** Bu dağlar güzel dağlar Başını duman bağlar Bir derde düşmüşem ki Halimi gören ağlar *** Ağlama ceylan balası Sızlama ceylan balası Gider gözüv garası Soyunum bak canıma Hepsi de sevdağ yarası ***

Dervis Bu Halımi Bana Derviş demişler Ben Derviş olamadım Yanlış haber vermişler *** Ben Derviş olamadım Hakkı da bulamadım *** Dervişler halim olur Hak ile kelim olur Hem kalbi serin olur *** Ben Derviş olamadım Hakkı da bulamadım *** Dervişler mestur olur Dil sarayı nur olur Hak ile mamur olur *** Ben Derviş olamadım Hakkı da bulamadım *** Dervişler cennet gülü İsm-i azam bülbülü Hayat bahşeyler dili *** Ben Derviş olamadım Hakkı da bulamadım *** Derviş olan hak olur Sahib-i idrak olur Masivadan pak olur *** Ben Derviş olamadım Hakkı da bulamadım *** Derviş olan ab olur Mazhar-ı vahhab olur Ciğeri kebap olur *** Ben Derviş olamadım Hakkı da bulamadım *** Dervişler benzer güle Bilmezler hiçbir hile Hakk hakkı seven ile *** Ben Derviş olamadım Hakkı da bulamadım

Mavi Yelekli Yarim Mavi Yelekli Yârim (Gel Ah Canım Gel) Beyaz Bilekli Yârim (Gel Şahinim Gel) Yakdın Yandırdın Beni (Gel Ah Canım Gel) Demir Yürekli Yarim (Sür Şahinim Gel) *** Çubuk Koydum Çimene (Gel Ah Canım Gel) Çimenin Çiçeğine (Gel Şahinim Gel) İpek Olsam Sarılsam (Gel Ah Canım Gel) Yârimin Eteğine (Sür Şahinim Gel) *** Enginarı Oydurdum (Gel Ah Canım Gel) İçine Gül Doldurdum (Gel Şahinim Gel) Bir Vefasız Yâr İçin (Gel Ah Canım Gel) Gül Benzimi Soldurdum (Sür Şahinim Gel)

Eşrefoğlu Eşrefoğlu al haberi Bahçe biziz gül bizdedir Biz de Mevla'nın kuluyuz Yetmiş iki dil bizdedir *** Erlik midir eri yormak Irak yoldan haber sormak Cennetteki on dört ırmak Coşkun akan sel bizdedir *** Adem vardır ismi semiz Alır abdest olmaz temiz Halkı tan eylemek nemiz Cümle küstahlık bizdedir *** Arı vardır uçup gezer Teni tenden seçip gezer Canı bizden kaçıp gezer Arı biziz bal bizdedir *** Kimi sofu kimi hacı Cümlemiz Hakk'a duacı Resulüekrem'in tacı Aba hırka şal bizdedir *** Biz erenler gerçeyiğiz Has bahçenin çiçeğiyiz Hacı Bektaş köçeğiyiz Edeb erkan yol bizdedir *** Kuldur Hasan Dede'm kuldur Manayı söyleyen dildir Elif Hakk'a doğru yoldur Cim ararsan dal bizdedir

Deli Gönül Feryat Etme Deli Gönül Feryad Etme Boşuna Hal Bilmez Kişiye Yar Olamazsın Bir Mürşide Bağlamazsan Özünü Hakkın Huzurunda Var Olamazsın Medet Sevdiğim *** Vefasız Güzelden Olur Mu Çare Yoruldum Derdinden Öldüm Bin Kere Düşme Bir Zalıma Göz Göre Göre Sen İnsan Olursun Kör Olamazsın Medet Sevdiğim *** Akarsu Bülbüller Ötmez Bağında Dumanlar Eğlenip Gönül Dağında Aşk Ateşi Yanar Oldu Bağrımda Yanmış Yüreğime Kar Olamazsın Medet Sevdiğim

Alim Deresi Alim Deresinin Delik Daşları Üstümüzde Dönüyor Ecel Guşları Bütün Şehit Olmuş Din Gardaşları Sevdiceğim Sarsın Yarelerimi *** Alim Deresinde Guzgunlar Gezer İnsan Sevdiğinden Bu Kadar Bezer Hiç Olmazsa Ayda Bir Mektup Yazar Sevdiceğim Sarsın Yarelerimi *** Alim Deresinde Meşe Kesilmez Hekimin Sardığı Yare Çözülmez Lokman Hekim Gelse Yarem İy'olmaz Sevdiceğim Sarsın Yarelerimi

Yayladan İnerken Yayladan inerken göçüne vardım Vay lele vay lele kurbanam lele On iki güzelin içine vardım Ben kime varayım dermana lele *** Yayladan inerken yüküm eriktir Vay lele vay lele kurbanam lele Bir komşu kızı var ince feriktir Ben kime varayım dermana lele *** Yayladan inerken yüküm üzümdür Vay lele vay lele kurbanam lele Bir komşu kızı var iki gözümdür Ben kime varayım dermana lele