Petek Dinçöz

-
Gitme yarım içimde
Gitme yazık olur ikimize
Gitme sızın kalır tenimde
Gitme yazık olur sevgimize
Gel cana kıyma dayanmaz yüregim
Bu defa kırma benim şu kalbimi
Senden sonra yaşarmı bedenim
Bilemiyorum
Adaletin bumu senin
Beni nasıl mahkum ettin sensizliğe
Yok yere suçu benim üstüme atıp gitmesen ellere
Adaletin bumu senin
Beni nasıl mahkum ettin sensizliğe
Yok yere suçu benim üstüme atıp gitmesen ellere
Gitme yarım içimde
Gitme yazık olur ikimize
Gitme sızın kalır tenimde
Gitme yazık olur sevgimize
Gel cana kıyma dayanmaz yüregim
Bu defa kırma benim şu kalbimi
Senden sonra yaşarmı bedenim
Bilemiyorum
Adaletin bumu senin
Beni nasıl mahkum ettin sensizliğe
Yok yere suçu benim üstüme atıp gitmesen ellere
Adaletin bumu senin
Beni nasıl mahkum ettin sensizliğe
Yok yere suçu benim üstüme atıp gitmesen ellere
Adaletin bumu senin
Beni nasıl mahkum ettin sensizliğe
Yok yere suçu benim üstüme atıp gitmesen ellere
Adaletin bumu senin
-
Mademki kolay değil seninle başa çıkmak
Keyfin bilir, yine de sen bu aşka inandığın gibi bak
Sayende çok yoruldum, beni benimle bırak
Gerçeği değiştirir mi bu filmi yeniden başa sarmak?
Ben seni okuyup rafa kaldırdım
Aklımda bir iki satırla kaldın
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi yok
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi yok
Mademki kolay değil seninle başa çıkmak
Keyfin bilir, yine de sen bu aşka inandığın gibi bak
Sayende çok yoruldum, beni benimle bırak
Gerçeği değiştirir mi bu filmi yeniden başa sarmak?
Ben seni okuyup rafa kaldırdım
Aklımda bir iki satırla kaldın
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi yok
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi yok
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi yok
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi yok
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi
İkinci perdesi
İkinci perdesi yok
-
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değmeKim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
c
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
-
Dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi?
Bensiz ne yapar bi' başınayken, hiç düşünmedin mi?
Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi?
Bensiz ne yapar bi' başınayken hiç düşünmedin mi?
Alışıyor insan zamanla
Yalnızlık girmişse koynuna
Ne çıkar, çareler boşuna
Ayrılık oyununda
Ama dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi?
Bensiz ne yapar bi' başınayken, hiç düşünmedin mi?
Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi?
Bensiz ne yapar bi' başınayken hiç düşünmedin mi?
Alışıyor insan zamanla
Yalnızlık girmişse koynuna
Ne çıkar, çareler boşuna
Ayrılık oyununda
Ama dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
-
Kaç Zamandır Su İçsem Bile
Dokunuyor Zehir Gibi
Yanlızlık Nasıl Zor Geliyor
Gönlüm Artık Aşk İsityor
***
Tak Tak Aşk Geldi
Tak Tak Hoş Geldi
Tak Tak Gelmişsindir Gönlümü Açtım
Tak Tak Doğuşum Bu Andır
Tak Tak Senden Başkası Yalandır
Budur İşte Tamamdır
-
Çok ağladım senden sonra
Yalvardım allahıma
Senden kalanlar canımı yakıyor
Söküp atılmıyor ki bu azılı sevda
Çok ağladım senden sonra
Yalvardım allahıma
Senden kalanlar canımı yakıyor
Söküp atılmıyor ki bu azılı sevda
Gir kalbime gir bir bak kendine
Sebep neydiki düşürdün bu hallere
Ait olduğun tek yer benim yanımdır
Başka ten başka sevda sana haramdır
Sen benim için sade bir aşk değildin
Sana benim gözümle bakan yalancıdır
Ait olduğun tek yer benim yanımdır
Başka ten başka sevda sana haramdır
Sen benim için sade bir aşk değildin
Sana benim gözümle bakan yalancıdır
Çok ağladım senden sonra
Yalvardım Allahıma
Senden kalanlar canımı yakıyor
Söküp atılmıyor ki bu azılı sevda
Çok ağladım senden sonra
Yalvardım Allahıma
Senden kalanlar canımı yakıyor
Söküp atılmıyor ki bu azılı sevda
Gir kalbime gir bir bak kendine
Sebep neydiki düşürdün bu hallere
Ait olduğun tek yer benim yanımdır
Başka ten başka sevda sana haramdır
Sen benim için sade bir aşk değildin
Sana benim gözümle bakan yalancıdır
Ait olduğun tek yer benim yanımdır
Başka ten başka sevda sana haramdır
Sen benim için sade bir aşk değildin
Sana benim gözümle bakan yalancıdır
Ait olduğun tek yer benim yanımdır
Başka ten başka sevda sana haramdır
-
Ayrılık Sinmiş Bu Sıcak Yaz Gecesine
Kendini Bırakma Mutsuz Olma Ne Olur
Bir Yaz Aşkıydı Bu Kadarda Üzülme
Bir Kaç Gün Sonra Acında Son Bulur
***
Gül Hadi Gül Bu Son Gecede
Hüzün Yakışmaz O Gül Yüzüne
Neler Yaşadık Neler Paylaştık
Yüz Yıl Sığdırdık Sanki 3 - 5 Güne
***
Bodrumda Aşk Böyledir
Sürüp Gitmez Sonsuza Unuturuz Zamanla
Bodrumda Aşk Böyledir
Sürüp Gitmez Sonsuza Unuturuz Zamanla
-
Tam Unutmuşken Herşey Bitmişken
Herşey Yolundanın Sakinliğini Yaşarken
Birini Gördüm Birden Geri Döndüm
Birden Karşımda Yeniden Sanki Seni Gördüm
Bu Kadar Mı Olur
Bu Kadar Mı İnsan İnsana Benzer
Yine Mi Aynı Kader Aynı Keder
Hadi Bakalım Çık İşin İçinden Çık Çıkabilirsen
Nabız Atıyor Taşıyor Tenden Dur Durdurabilirsen
Buda Bir Ceza Vardır Biryerlerde Günahım
Olmuştur Benim Üzdüğüm Ah Aldığım
Hadi Bakalım Çık İşin İçinden Çık Çıkabilirsen
Nabız Atıyor Taşıyor Tenden Dur Durdurabilirsen
Buda Bir Ceza Vardır Biryerlerde Günahım
Olmuştur Benim Üzdüğüm Ah Aldığım
Tam Unutmuşken Herşey Bitmişken
Herşey Yolundanın Sakinliğini Yaşarken
Birini Gördüm Birden Geri Döndüm
Birden Karşımda Yeniden Sanki Seni Gördüm
Bu Kadar Mı Olur
Bu Kadar Mı İnsan İnsana Benzer
Yine Mi Aynı Kader Aynı Keder
Hadi Bakalım Çık İşin İçinden Çık Çıkabilirsen
Nabız Atıyor Taşıyor Tenden Dur Durdurabilirsen
Buda Bir Ceza Vardır Biryerlerde Günahım
Olmuştur Benim Üzdüğüm Ah Aldığım
Hadi Bakalım Çık İşin İçinden Çık Çıkabilirsen
Nabız Atıyor Taşıyor Tenden Dur Durdurabilirsen
Buda Bir Ceza Vardır Biryerlerde Günahım
Olmuştur Benim Üzdüğüm Ah Aldığım
Hadi Bakalım Çık İşin İçinden Çık Çıkabilirsen
Nabız Atıyor Taşıyor Tenden Dur Durdurabilirsen
Buda Bir Ceza Vardır Biryerlerde Günahım
Olmuştur Benim Üzdüğüm Ah Aldığım
-
Sana İnandım
Sana Aldandım
Bir Çok Şeye Ben
Gözümü Kapadım
Teninde Tenimi
Bildiğimi Sandım
Gözünde Gözümü
Gördüğümü Sandım
***
Öyle Güzel Sevdi Dedinki
Böylesi Rüyamıydı
Kabul Olan Duammıydı
***
Oysa Aldandım
Beni Kandırdın
***
Kardan Adam Olurda
Senden Adam Olmaz
Bu Saaten Sonra
Senle İşim Olmaz
Kardan Adam Olurda
Senden Adam Olmaz
Bu Saaten Sonra
Senle İşim Olmaz
-
Dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi?
Bensiz ne yapar bi' başınayken, hiç düşünmedin mi?
Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi?
Bensiz ne yapar bi' başınayken hiç düşünmedin mi?
Alışıyor insan zamanla
Yalnızlık girmişse koynuna
Ne çıkar, çareler boşuna
Ayrılık oyununda
Ama dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi?
Bensiz ne yapar bi' başınayken, hiç düşünmedin mi?
Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi?
Bensiz ne yapar bi' başınayken hiç düşünmedin mi?
Alışıyor insan zamanla
Yalnızlık girmişse koynuna
Ne çıkar, çareler boşuna
Ayrılık oyununda
Ama dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden