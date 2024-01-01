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7/24 Dinle Deli Düş

Deli Düş Şarkı Sözleri

Petek Dinçöz Deli Düş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Petek Dinçöz Deli Düş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Deli Düş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Deli Düş

  • Ait Olduğun Yer

  • Talihim Yok Bahtım Kara

  • Dağların Kadını

  • Deli Düş

  • Vefasız

  • Ben Yolumu Bulurum

  • Derik

  • Bozkırdaki Ağaç

  • Yalnızlığın Kapıları

  • Neler Neler

  • Kara Yılan

  • Makaram Sarı Bağlar

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